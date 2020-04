Irak povolí agentúre Reuters pracovať, predtým jej pozastavil činnosť

Bagdad 20. apríla (TASR) - Irak povolí tlačovej agentúre Reuters vrátiť sa k práci po tom, čo jej začiatkom tohto mesiaca pozastavil povolenie na činnosť. Dôvodom bola správa Reutersu, že vláda nahlasuje nižšie počty nakazených nových typom koronavírusu a chorých na COVID-19. V nedeľu o tom informovala samotná agentúra.



Pozastavenie činnosti Reutersu nasledovalo po článku z 3. apríla, v ktorom agentúra s odvolaním sa na viaceré zdroje napísala, že vláda nenahlasuje pravdivé počty prípadov nákazy a podhodnocuje ich a že skutočný počet nakazených sa počíta na tisíce. Irak vtedy hlásil prípady v stovkách, pripomenula k tejto téme ďalšia svetová tlačová agentúra, Associated Press (AP).



Reuters zároveň dostal pokutu 25 miliónov irackých dinárov, čo je približne 19.251 eur.



Táto svetová agentúra v nedeľnej správe uviedla, že iracká Výbor pre komunikáciu a médiá (CMC), teda regulačný úrad krajiny, Reuters informovala, že pozastavenie jej činnosti je zrušené, aby sa "umožnila transparentná a nestranná práca médií".



Reuters v reakcii zdôraznil, že oceňuje snahu irackých úradov a CMC vyriešiť túto záležitosť. Iracký prezident Barhám Sálih už minulý týždeň pre americkú spravodajskú televízii CNN povedal, že jeho úrad pracuje na zrušení pozastavenia činnosti.



Podľa údajov irackého ministerstva zdravotníctva je skutočný počet prípadov nákazy novým koronavírusom v krajine od 3000 do 9000.



Tento prípad je už druhým, čo boli novinári kritizovaní za spochybnenie oficiálneho počtu prípadov nákazy na Blízkom východe. Koncom marca Egypt vyhostil dopisovateľa britského denníka The Guardian za správu, v ktorej citoval štúdiu s tvrdením, že počet prípadov infekcie v Egypte je vyšší, než hlásili úrady.