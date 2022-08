Pri bojoch milícií v Zelenej zóne v Bagdade bolo zabitých 23 osôb

Bagdad 30. augusta (TASR) - Boje polovojenských oddielov irackého šiitského duchovného Muktadá as-Sadra s proiránskymi Ľudovými mobilizačnými silami (Hašd Šaabí) v Zelenej zóne v Bagdade pokračovali aj v utorok ráno. Agentúra AFP s odvolaním sa na zdravotníkov uvádza, že od pondelka bolo zastrelených už 23 as-Sadrových stúpencov a najmenej 300 ďalších ľudí utrpelo zranenia.



Zo Zelenej zóny, kde sídlia vládne inštitúcie i zahraničné diplomatické misie, bolo počuť streľbu z automatických zbraní i zvuk rakiet. Podľa irackej armády boli v noci na utorok do tejto oblasti vypálené štyri rakety.



Nepokoje vypukli po tom, čo as-Sadr v pondelok oznámil, že sa definitívne sťahuje z politiky. Jeho prívrženci vtedy vtrhli do vládneho paláca, kde sa nachádza úrad premiéra Mustafá Kázimího a dočasne ho obsadili.



As-Sadrovo politické hnutie vzišlo z vlaňajších októbrových volieb ako najsilnejšia strana, avšak novú vládu sa mu zostaviť nepodarilo, pripomína agentúra DPA. Ako východisko z krízy navrhuje as-Sadr predčasné voľby. As-Sadr sa stavia do pozície nacionalistu, ktorý je proti akýmkoľvek zahraničným zásahom, či už zo strany Spojených štátov, Západu alebo Iránu, približuje agentúra Reuters.



Jeho oponenti lojálni Teheránu velia desiatkam ťažko vyzbrojených polovojenských skupín vycvičených iránskymi silami. Obe milície dlhodobo ovládajú iracké štátne inštitúcie a sú vo vedení veľkej časti štátu.



Iracká armáda v pondelok v reakcii na nepokoje vyhlásila celoštátny zákaz vychádzania, ktorý vstúpil do platnosti o 19.00 h miestneho času (18.00 h SELČ).



Irán v utorok v reakcii na násilnosti uzavrel svoje pozemné hranice s Irakom, všíma si agentúra AP. Iránska štátna televízia ako dôvod uviedla "nepokoje" a zákaz vychádzania v irackých mestách. Teherán vyzval Iráncov, aby do Iraku necestovali, a takisto apeloval na iránskych šiitských pútnikov v Iraku, aby sa vyhli ďalšiemu cestovaniu.



Kuvajt takisto vyzval svojich občanov, aby do Iraku vzhľadom na súčasnú situáciu necestovali. Dubajský letecký prepravca Emirates pozastavil v utorok pre pretrvávajúce nepokoje lety do Bagdadu a uviedol, že "situáciu pozorne monitoruje".



Pomocná misia OSN v Iraku (UNAMI) vyzvala všetky strany konfliktu, aby sa "zdržali konania", ktoré by mohlo viesť k nezastaviteľnému sledu udalostí.