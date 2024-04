Irán a Čína sa dohodli na bližšej vojenskej spolupráci

Berlín 26. apríla (TASR) - Ministri obrany Číny a Iránu sa dohodli na užšej vojenskej spolupráci počas zasadnutia Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS), ktoré sa koná v Kazachstane, informovala v piatok iránska tlačová agentúra ISNA.



Iránsky minister obrany Mohammad Rezá Aštíaní vyhlásil, že na vyriešenie regionálnych a medzinárodných bezpečnostných problémov je potrebná lepšia spolupráca a zblíženie sa Teheránu s Pekingom. Uviedol to po rozhovoroch so svojím čínskym náprotivkom Tung Ťünom.



Irán je medzinárodne izolovaný pre pokračovanie v jadrovom programe a podporu neštátnych militantných skupín na Blízkom východe. Reaguje na to zlepšením vzťahov s Ruskom a Čínou.



V snahe nájsť si nových partnerov sa Teherán v júli minulého roka pripojil k ŠOS. Začiatkom roka vstúpil do organizácie BRICS, ktorej členmi sú Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika. Irán s Čínou podpísali prelomovú 25-ročnú dohodu o partnerstve v marci 2021 v snahe posilniť dlhodobé ekonomické a politické spojenectvo.