Irán a Hizballáh podnikli spoločný útok na Izrael
Izraelská armáda v stredu, krátko pred polnocou, informovala, že identifikovala rakety smerujúce z Iránu na územie Izraela, a vyzvala obyvateľov v ohrozených oblastiach, aby sa presunuli do krytov.
Teherán 12. marca (TASR) - Iránske revolučné gardy vo štvrtok krátko po polnoci oznámili, že so svojím libanonským spojencom - hnutím Hizballáh - podnikli spoločnú bojovú operáciu proti cieľom v Izraeli. Informovala o tom agentúra AFP.
Vo vyhlásení, ktoré priniesli tlačové agentúry Fárs a Tasním, Revolučné gardy uviedli, že „spoločná a integrovaná operácia“ zahŕňala raketový útok Iránu vykonaný v spojení s raketovou a dronovou paľbou Hizballáhu.
Operácia sa zamerala na „viac ako 50 cieľov“ na izraelskom území. Terčom boli údajne aj izraelské vojenské základne v Haife, Tel Avive a Beer Ševe. Gardy útočili i na americké základne al-Chardž v Saudskej Arábii a al-Azrak v Jordánsku.
V Saudskej Arábii boli vydané varovania pred útokom, ale nateraz neboli hlásené žiadne škody. Jordánsko oznámilo, že na jeho území nedošlo k žiadnemu útoku.
Izraelská armáda v stredu, krátko pred polnocou, informovala, že identifikovala rakety smerujúce z Iránu na územie Izraela, a vyzvala obyvateľov v ohrozených oblastiach, aby sa presunuli do krytov. „Obranné systémy pracujú na zachytení hrozby,“ napísala armáda na svojom účte na platforme Telegram.
Sirény sa následne rozozvučali na viacerých miestach v Izraeli vrátane Jeruzalema, kde bolo približne o 00.35 h miestneho času počuť výbuchy.
Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít (Magen David Adom - MDA) uviedla, že po raketovej paľbe nehlásia žiadne obete. Záchranári však ošetrili niekoľko ľudí, ktorí utrpeli zranenia pri úteku do krytov.
Izraelská armáda neskôr oznámila, že obyvatelia môžu kryty opustiť. Zároveň informovala, že izraelské jednotky začali „rozsiahlu vlnu útokov“ na iránsku metropolu Teherán.
