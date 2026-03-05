< sekcia Zahraničie
Irán a Izrael pokračovali vo vzájomných útokoch
Medzičasom Saudská Arábia oznámila, že sa jej podarilo zneškodniť tri riadené strely vystrelené na jej územie.
Autor TASR
Jeruzalem/Tel Aviv/Teherán 5. marca (TASR) - Irán vo štvrtok vystrelil na Izrael niekoľko rakiet, čo vyvolalo spustenie varovných sirén v niekoľkých oblastiach vrátane Jeruzalema a Tel Avivu, informovala izraelská armáda. Následne bolo počuť výbuchy aj v Teheráne, ktoré nasledovali ako reakcia na iránske útoky. Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete na životoch. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a AFP a stanice Sky News.
Po niekoľkohodinovej odmlke izraelská armáda oznámila, že „identifikovala rakety vystrelené z Iránu na územie Izraelského štátu“. O odpálení rakiet informovala aj iránska televízna stanica IRIB.
Iránska tlačová agentúra Tasním následne informovala, že v Teheráne bolo počuť niekoľko výbuchov a že Irán aktivoval svoje systémy protivzdušnej obrany.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.
Medzičasom Saudská Arábia oznámila, že sa jej podarilo zneškodniť tri riadené strely vystrelené na jej územie. „Tri riadené strely boli zachytené a zničené mimo mesta Al-Kharj,“ uviedlo saudské ministerstvo obrany na platforme X.
Katar zároveň vo štvrtok informoval, že začal evakuáciu obyvateľov Dauhy žijúcich v blízkosti amerického veľvyslanectva. „Príslušné orgány evakuujú obyvateľov žijúcich v blízkosti amerického veľvyslanectva ako dočasné preventívne opatrenie,“ uviedlo ministerstvo vnútra na sieti X.
