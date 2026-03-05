Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
< sekcia Zahraničie

Irán a Izrael pokračovali vo vzájomných útokoch

.
Na snímke dym stúpa po leteckom útoku izraelskej a americkej armády v iránskej metropole Teherán v stredu 4. marca 2026. Foto: TASR/AP

Medzičasom Saudská Arábia oznámila, že sa jej podarilo zneškodniť tri riadené strely vystrelené na jej územie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem/Tel Aviv/Teherán 5. marca (TASR) - Irán vo štvrtok vystrelil na Izrael niekoľko rakiet, čo vyvolalo spustenie varovných sirén v niekoľkých oblastiach vrátane Jeruzalema a Tel Avivu, informovala izraelská armáda. Následne bolo počuť výbuchy aj v Teheráne, ktoré nasledovali ako reakcia na iránske útoky. Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete na životoch. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a AFP a stanice Sky News.

Po niekoľkohodinovej odmlke izraelská armáda oznámila, že „identifikovala rakety vystrelené z Iránu na územie Izraelského štátu“. O odpálení rakiet informovala aj iránska televízna stanica IRIB.

Iránska tlačová agentúra Tasním následne informovala, že v Teheráne bolo počuť niekoľko výbuchov a že Irán aktivoval svoje systémy protivzdušnej obrany.

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.

Medzičasom Saudská Arábia oznámila, že sa jej podarilo zneškodniť tri riadené strely vystrelené na jej územie. „Tri riadené strely boli zachytené a zničené mimo mesta Al-Kharj,“ uviedlo saudské ministerstvo obrany na platforme X.

Katar zároveň vo štvrtok informoval, že začal evakuáciu obyvateľov Dauhy žijúcich v blízkosti amerického veľvyslanectva. „Príslušné orgány evakuujú obyvateľov žijúcich v blízkosti amerického veľvyslanectva ako dočasné preventívne opatrenie,“ uviedlo ministerstvo vnútra na sieti X.
.

Neprehliadnite

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme