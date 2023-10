Irán a libanonské hnutie Hizballáh podporujú útok Hamasu na Izrael

Teherán/Ankara/Bejrút 7. októbra (TASR) - Irán podporuje útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, oznámil v sobotu vplyvný poradca najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Tento prekvapivý útok označil za "veľkolepú operáciu". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Podporujeme veľkolepú operáciu Búrka al-Aksá," povedal Chameneího poradca Rahím Safaví v iránskej metropole Teherán na stretnutí, ktoré sa konalo na pomoc palestínskym deťom. "Podporujeme túto operáciu a sme si istí, že front odporu proti sionistickému režimu túto vec tiež podporí," dodal.



Na Izrael v sobotu ráno zaútočilo palestínske hnutie Hamas ovládajúce pásmo Gazy. Okrem tisícok rakiet vypálených z pásma Gazy prenikli do Izraela aj skupiny palestínskych teroristov. Boje s ozbrojencami pokračujú a prichádzajú informácie, že útočníci berú Izraelčanov ako rukojemníkov a unášajú ich do pásma Gazy. Izraelská armáda následne oznámila, že je vo vojnovou stave a bude sa brániť. Začala preto bombardovať pásmo Gazy.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval na zdržanlivosť v izraelsko-palestínskom konflikte, v ktorom nastala v sobotu nebezpečná eskalácia medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom. "Vyzývame strany konfliktu, aby v súvislosti s udalosťami v Izraeli z dnešného rána konali zdržanlivo a vyhýbali sa vznetlivým krokom, ktoré vystupňujú napätie," povedal Erdogan na zjazde svojej vládnej strany v tureckom hlavnom meste Ankara.



Erdogan pri inej príležitosti varoval aj pred "pokusom" narušiť "historický a náboženský štatút" mešity al-Aksá v Jeruzaleme. Toto miesto považujú moslimovia za tretie najposvätnejšie.



Libanonské hnutie Hizballáh však blahoželalo hnutiu Hamas k operácii proti Izraelu. Uviedlo, že táto operácia "má Božiu podporu a čaká ju konečné a celkové víťazstvo". Podľa Hizballáhu je reakciou na "zločiny Izraela" a jeho útoky na posvätné miesta. "Vôľa palestínskeho ľudu a puška odporu sú jedinou alternatívou k okupácii" palestínskych území, dodal Hizballáh.



Hizballáh tiež informoval, že jeho vojenské velenie v Libanone sleduje vývoj situácie a je v priamom kontakte s palestínskym velením. "Spoločne hodnotíme situáciu a prebiehajúcu operáciu," doplnil.



"Vyzývame vládu sionistického nepriateľa, aby sa poučila z faktu, že palestínsky odpor sa preniesol do reality," uviedlo libanonské hnutie.