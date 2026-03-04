< sekcia Zahraničie
Irán a libanonský Hizballáh súbežne odpálili rakety na Izrael
Armádny hovorca uviedol, že jedna raketa bola odpálená z Iránu a viacero ďalších vystrelilo libanonské militantné hnutie Hizballáh.
Jeruzalem 4. marca (TASR) – Oblasť izraelského Tel Avivu bola v stredu cieľom rakiet odpálených súčasne z Iránu a z Libanonu, potvrdil hovorca izraelskej armády. Polícia oznámila, že vo viacerých častiach mesta spadli trosky striel. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Armádny hovorca uviedol, že jedna raketa bola odpálená z Iránu a viacero ďalších vystrelilo libanonské militantné hnutie Hizballáh. Doplnil, že proti tejto hrozbe aktivovali protivzdušnú obranu. Podľa portálu Times of Israel ešte pred vstupom do izraelského vzdušného priestoru zostrelila jednu iránsku raketu.
Poplašné sirény sa následne ozvali aj v Jeruzaleme a v iných miestach v Izraeli, informovali novinári agentúry AFP krátko po upozornení armády, že zachytila ďalšie balistické strely z Iránu po odpálení asi piatich rakiet z Libanonu.
Iránsky štátny rozhlas predtým oznámil, že islamská republika spustila novú vlnu raketových útokov na Izrael.
