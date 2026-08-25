< sekcia Zahraničie
Irán a Omán hovorili o koridore a odmínovaní v Hormuzskom prielive
Oznámenie prišlo v čase, keď americký prezident Donald Trump zopakoval tvrdenie, že všetky míny v medzinárodných vodách Hormuzského prielivu už boli odstránené alebo odpálené.
Autor TASR
Maskat 25. augusta (TASR) – Ministri zahraničných vecí Iránu a Ománu v utorok rokovali o dočasnom koridore cez Hormuzský prieliv a projekte odmínovania strategickej morskej úžiny medzi oboma krajinami. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Teherán a Maskat sa snažia regulovať tranzit cez Hormuzský prieliv, ako to stanovuje americko-iránske memorandum o porozumení po vojne na Blízkom východe.
Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí a jeho iránsky kolega Abbás Arákčí v Teheráne „hovorili o viacfázovom rámci, ktorý by mohol byť praktickým a realizovateľným základom pre ďalší postup“, uvádza sa v spoločnom vyhlásení zverejnenom Ománom.
Iniciatíva zahŕňa vytvorenie dočasného spoločného plavebného koridoru cez Hormuzský prieliv a dohodu na spoločnom projekte odstraňovania mín z prielivu. Obe strany budú pokračovať v technických rozhovoroch o stálom koridore a správe prielivu. Za dôležité označili rokovania s ďalšími štátmi Perzského zálivu.
Oznámenie prišlo v čase, keď americký prezident Donald Trump zopakoval tvrdenie, že všetky míny v medzinárodných vodách Hormuzského prielivu už boli odstránené alebo odpálené.
„Irán bol upozornený, že každá loď alebo čln, ktorý bude klásť nové míny, bude okamžite a systematicky zničený... Voči kladeniu mín platí politika nulovej tolerancie,“ doplnil Trump.
Teherán po vypuknutí vojny, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, zablokoval Hormuzský prieliv a Washington v reakcii uvalil námornú blokádu na iránske prístavy.
Lodná doprava v prielive je stále z veľkej časti zastavená, čo negatívne ovplyvňuje ropné trhy. Cez Hormuzský prieliv pred vojnou prechádzala asi pätina svetového vývozu ropy a skvapalneného zemného plynu.
Irán a Omán diskutujú o budúcnosti plavby cez prieliv už niekoľko týždňov a Teherán tvrdí, že sa dohodli na zemepisných súradniciach trasy zvažovanej oboma stranami.
Iránski predstavitelia však zdôrazňujú, že prieliv nebude znovu úplne otvorený, dokým Spojené štáty nesplnia požiadavky Teheránu – zrušenie námornej blokády, odvolanie sankcií a uvoľnenie financií zmrazených v zahraničí.
Teherán a Maskat sa snažia regulovať tranzit cez Hormuzský prieliv, ako to stanovuje americko-iránske memorandum o porozumení po vojne na Blízkom východe.
Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí a jeho iránsky kolega Abbás Arákčí v Teheráne „hovorili o viacfázovom rámci, ktorý by mohol byť praktickým a realizovateľným základom pre ďalší postup“, uvádza sa v spoločnom vyhlásení zverejnenom Ománom.
Iniciatíva zahŕňa vytvorenie dočasného spoločného plavebného koridoru cez Hormuzský prieliv a dohodu na spoločnom projekte odstraňovania mín z prielivu. Obe strany budú pokračovať v technických rozhovoroch o stálom koridore a správe prielivu. Za dôležité označili rokovania s ďalšími štátmi Perzského zálivu.
Oznámenie prišlo v čase, keď americký prezident Donald Trump zopakoval tvrdenie, že všetky míny v medzinárodných vodách Hormuzského prielivu už boli odstránené alebo odpálené.
„Irán bol upozornený, že každá loď alebo čln, ktorý bude klásť nové míny, bude okamžite a systematicky zničený... Voči kladeniu mín platí politika nulovej tolerancie,“ doplnil Trump.
Teherán po vypuknutí vojny, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, zablokoval Hormuzský prieliv a Washington v reakcii uvalil námornú blokádu na iránske prístavy.
Lodná doprava v prielive je stále z veľkej časti zastavená, čo negatívne ovplyvňuje ropné trhy. Cez Hormuzský prieliv pred vojnou prechádzala asi pätina svetového vývozu ropy a skvapalneného zemného plynu.
Irán a Omán diskutujú o budúcnosti plavby cez prieliv už niekoľko týždňov a Teherán tvrdí, že sa dohodli na zemepisných súradniciach trasy zvažovanej oboma stranami.
Iránski predstavitelia však zdôrazňujú, že prieliv nebude znovu úplne otvorený, dokým Spojené štáty nesplnia požiadavky Teheránu – zrušenie námornej blokády, odvolanie sankcií a uvoľnenie financií zmrazených v zahraničí.