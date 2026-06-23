< sekcia Zahraničie
Irán a Omán sa dohodli na rokovaniach o správe Hormuzského prielivu
Teherán dlhodobo avizuje, že plánuje zaviesť poplatky za služby pre lode plaviace sa prechode prielivom, tvrdí však, že nejde o mýto.
Autor TASR
Teherán/Maskat 23. júna (TASR) — Irán a Omán v utorok oznámili, že vytvoria spoločnú pracovnú skupinu zloženú so zástupcov ministerstiev zahraničných vecí, ktorej cieľom bude dosiahnuť dohodu o budúcej správe lodnej dopravy v Hormuzskom prielive, o poskytovaných službách a o ich cenách v súlade s medzinárodnými štandardmi. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a televíziu Sky News.
Obe krajiny v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že majú nad touto vodnou cestou zvrchovanosť. Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí však zároveň v stanovisku na sieti X zopakoval záväzok k „bezpečnej a bezplatnej“ plavbe cez prieliv.
Teherán dlhodobo avizuje, že plánuje zaviesť poplatky za služby pre lode plaviace sa prechode prielivom, tvrdí však, že nejde o mýto.
Spojené štáty to odmietajú. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok po príchode do Spojených arabských emirátov vyhlásil, že žiadna krajina nesmie v Hormuzskom prielive zavádzať mýto ani poplatky, keďže ide o medzinárodnú vodnú cestu.
„To je platné medzinárodné právo,“ povedal Rubio. „Nemyslím si, že v tomto smere máme niekoho presviedčať. Myslím si, že všetky krajiny v tomto regióne by s nami súhlasili,“ dodal.
Vyhlásenie Ománu a Iránu bolo zverejnené po rokovaniach v ománskej metropole Maskat, na ktorých sa za Irán zúčastnili minister zahraničných vecí Abbás Arákčí a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Omán zastupovali sultán Hajtham bin Tárik Ál Saíd a šéf diplomacie Búsajdí.
Minulý týždeň Teherán oznámil, že poplatky začne vyberať po 60-dňovom prechodnom období, ktoré je zakotvené v memorande o porozumení uzavretého so Spojenými štátmi. V dokumente sa píše, že Irán a Omán budú spolu s ďalšími krajinami Perzského zálivu rokovať o budúcej správe Hormuzského prielivu a námorných službách.
Pred podpísaním memoranda kritizovali USA Omán za to, že údajne zvažuje vyberať s Iránom poplatky za prechod cez Hormuzský prieliv. Americký prezident Donald Trump varoval, že ak sa Omán pokúsi kontrolovať prieliv spolu s Iránom, „vyhodí ho do vzduchu“. Minister financií USA Scott Bessent pohrozil Maskatu sankciami.
Obe krajiny v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že majú nad touto vodnou cestou zvrchovanosť. Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí však zároveň v stanovisku na sieti X zopakoval záväzok k „bezpečnej a bezplatnej“ plavbe cez prieliv.
Teherán dlhodobo avizuje, že plánuje zaviesť poplatky za služby pre lode plaviace sa prechode prielivom, tvrdí však, že nejde o mýto.
Spojené štáty to odmietajú. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok po príchode do Spojených arabských emirátov vyhlásil, že žiadna krajina nesmie v Hormuzskom prielive zavádzať mýto ani poplatky, keďže ide o medzinárodnú vodnú cestu.
„To je platné medzinárodné právo,“ povedal Rubio. „Nemyslím si, že v tomto smere máme niekoho presviedčať. Myslím si, že všetky krajiny v tomto regióne by s nami súhlasili,“ dodal.
Vyhlásenie Ománu a Iránu bolo zverejnené po rokovaniach v ománskej metropole Maskat, na ktorých sa za Irán zúčastnili minister zahraničných vecí Abbás Arákčí a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Omán zastupovali sultán Hajtham bin Tárik Ál Saíd a šéf diplomacie Búsajdí.
Minulý týždeň Teherán oznámil, že poplatky začne vyberať po 60-dňovom prechodnom období, ktoré je zakotvené v memorande o porozumení uzavretého so Spojenými štátmi. V dokumente sa píše, že Irán a Omán budú spolu s ďalšími krajinami Perzského zálivu rokovať o budúcej správe Hormuzského prielivu a námorných službách.
Pred podpísaním memoranda kritizovali USA Omán za to, že údajne zvažuje vyberať s Iránom poplatky za prechod cez Hormuzský prieliv. Americký prezident Donald Trump varoval, že ak sa Omán pokúsi kontrolovať prieliv spolu s Iránom, „vyhodí ho do vzduchu“. Minister financií USA Scott Bessent pohrozil Maskatu sankciami.