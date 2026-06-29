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Irán a Omán začali rokovať o správe strategického Hormuzského prielivu
Ide o prvé rokovanie od momentu, kedy Teherán a Washington podpísali rámcovú dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Teherán 29. júna (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že s Ománom uskutočnilo prvé stretnutie zamerané na správu Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ide o prvé rokovanie od momentu, kedy Teherán a Washington podpísali rámcovú dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Podľa Iránu aj Ománu majú obidve tieto krajiny nad spomínanou strategickou vodnou cestou suverenitu.
Ide o kľúčovú trasu pre export energií z Perzského zálivu, ktorú Teherán počas vojny zablokoval. „Počas cesty do Maskatu sa uskutočnilo prvé zasadnutie Spoločného hormuzského výboru,“ uviedol na sociálnej sieti X námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Gharíbábádí bez toho, aby špecifikoval presný dátum. „Popri zhodnotení aktuálnych otázok týkajúcich sa prielivu sme si vymenili názory aj na jeho budúcu správu,“ dodal.
Hormuzský prieliv je úzka vodná trasa oddeľujúca Irán a Omán, ktorá má šírku len približne 30 kilometrov. Budúcnosť tohto prielivu bola počas rozhovorov medzi Teheránom a Washingtonom o ukončení ich konfliktu jedným z hlavných sporných bodov.
Irán uvažuje o zavedení „poplatkov za služby“, ktoré pred vojnou neexistovali, zatiaľ čo Spojené štáty akékoľvek poplatky odmietajú s argumentom, že Hormuz je medzinárodná vodná cesta. Omán v posledných dňoch naznačil v tejto otázke nejednoznačný postoj.
Minulý utorok, po návšteve iránskych predstaviteľov, Omán a Irán v spoločnom vyhlásení oznámili, že skúmajú náklady spojené s budúcou správou prielivu. Koncom týždňa však Omán naznačil, že žiadne „poplatky za prechod“ sa neplánujú, a oznámil otvorenie „dočasného námorného koridoru“ v blízkosti svojho pobrežia, ktorý bol podľa neho koordinovaný s OSN.
Irán na to reagoval vyhlásením, že jediným povoleným prechodom je koridor lemujúci jeho vlastné pobrežie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu varoval, že akýkoľvek pokus o využitie alternatívnych trás riskuje „eskaláciu napätia“ v regióne.
Toto vyhlásenie nasledovalo po opätovnom vzplanutí nepriateľstva, pri ktorom Irán v prielive zasiahol obchodnú loď a Spojené štáty odpovedali útokmi na iránske pobrežné ciele. Memorandum o porozumení, ktoré Teherán a Washington dosiahli, stanovuje, že „Irán nadviaže dialóg s Ománskym sultanátom s cieľom definovať budúcu správu a námorné služby v Hormuzskom prielive, a to po konzultácii s ostatnými prímorskými štátmi Perzského zálivu, v súlade s platným medzinárodným právom a suverénnymi právami pobrežných štátov Hormuzského prielivu“.
V texte sa uvádza, že prechod prielivom má byť bezplatný „len počas 60 dní“ od podpísania dohody. Čo sa stane po uplynutí tohto obdobia, zostáva nateraz nejasné, dodala AFP.
Ide o prvé rokovanie od momentu, kedy Teherán a Washington podpísali rámcovú dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Podľa Iránu aj Ománu majú obidve tieto krajiny nad spomínanou strategickou vodnou cestou suverenitu.
Ide o kľúčovú trasu pre export energií z Perzského zálivu, ktorú Teherán počas vojny zablokoval. „Počas cesty do Maskatu sa uskutočnilo prvé zasadnutie Spoločného hormuzského výboru,“ uviedol na sociálnej sieti X námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Gharíbábádí bez toho, aby špecifikoval presný dátum. „Popri zhodnotení aktuálnych otázok týkajúcich sa prielivu sme si vymenili názory aj na jeho budúcu správu,“ dodal.
Hormuzský prieliv je úzka vodná trasa oddeľujúca Irán a Omán, ktorá má šírku len približne 30 kilometrov. Budúcnosť tohto prielivu bola počas rozhovorov medzi Teheránom a Washingtonom o ukončení ich konfliktu jedným z hlavných sporných bodov.
Irán uvažuje o zavedení „poplatkov za služby“, ktoré pred vojnou neexistovali, zatiaľ čo Spojené štáty akékoľvek poplatky odmietajú s argumentom, že Hormuz je medzinárodná vodná cesta. Omán v posledných dňoch naznačil v tejto otázke nejednoznačný postoj.
Minulý utorok, po návšteve iránskych predstaviteľov, Omán a Irán v spoločnom vyhlásení oznámili, že skúmajú náklady spojené s budúcou správou prielivu. Koncom týždňa však Omán naznačil, že žiadne „poplatky za prechod“ sa neplánujú, a oznámil otvorenie „dočasného námorného koridoru“ v blízkosti svojho pobrežia, ktorý bol podľa neho koordinovaný s OSN.
Irán na to reagoval vyhlásením, že jediným povoleným prechodom je koridor lemujúci jeho vlastné pobrežie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu varoval, že akýkoľvek pokus o využitie alternatívnych trás riskuje „eskaláciu napätia“ v regióne.
Toto vyhlásenie nasledovalo po opätovnom vzplanutí nepriateľstva, pri ktorom Irán v prielive zasiahol obchodnú loď a Spojené štáty odpovedali útokmi na iránske pobrežné ciele. Memorandum o porozumení, ktoré Teherán a Washington dosiahli, stanovuje, že „Irán nadviaže dialóg s Ománskym sultanátom s cieľom definovať budúcu správu a námorné služby v Hormuzskom prielive, a to po konzultácii s ostatnými prímorskými štátmi Perzského zálivu, v súlade s platným medzinárodným právom a suverénnymi právami pobrežných štátov Hormuzského prielivu“.
V texte sa uvádza, že prechod prielivom má byť bezplatný „len počas 60 dní“ od podpísania dohody. Čo sa stane po uplynutí tohto obdobia, zostáva nateraz nejasné, dodala AFP.