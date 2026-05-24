< sekcia Zahraničie
Irán a Pakistan zaslali Washingtonu upravený návrh na ukončenie vojny
Denník The Financial Times v sobotu informoval, že Spojené štáty a Irán sa podľa sprostredkovateľov blížia k dohode o predĺžení prímeria o 60 dní.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Islamabad 23. mája (TASR) - Irán a Pakistan predložili Spojeným štátom upravený návrh dohody o ukončení vojny a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu, uviedli v sobotu pre agentúru Reuters dva pakistanské zdroje oboznámené s rokovaniami. Reakcia Washingtonu sa podľa správy očakáva v nedeľu, informuje TASR.
Nemenovaný pakistanský predstaviteľ zapojený do rokovaní predtým pre Reuters povedal, že predbežná dohoda o ukončení iránskej vojny je v záverečnej fáze príprav a je „pomerne komplexná“.
Americký prezident Donald Trump v sobotňajšom rozhovore pre portál Axios vyhlásil, že sa pravdepodobne do nedele rozhodne, či obnoví útoky na Irán. Ešte v sobotu plánuje o najnovšom iránskom návrhu o ukončení vojny hovoriť so svojimi vyjednávačmi. Šanca, že bude dosiahnutá dobrá dohoda alebo USA začnú opätovne bombardovať Irán, je podľa Trumpa presne 50 na 50.
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio krátko predtým naznačil, že Irán by mohol prijať dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už túto sobotu.
Šéf Bieleho domu tvrdil, že bude súhlasiť len s takou dohodou, ktorá bude riešiť aj iránske obohacovanie uránu a osud existujúcich iránskych zásob tohto materiálu. V opačnom prípade nechá Irán „rozmetať na prach“, povedal v rozhovore pre Axios.
Podľa portálu je však nepravdepodobné, že by sa tieto otázky podrobne vyriešili v rámci memoranda o porozumení, o ktorom momentálne USA a Irán rokujú.
V neskoršom telefonickom rozhovore pre stanicu CBS News Trump tiež povedal, že USA a Irán sa výrazne približujú k uzavretiu dohody. Podľa svojich slov verí, že jej finálna verzia zabráni Iránu získať jadrovú zbraň a zabezpečí, že otázka obohateného uránu bude vyriešená „uspokojivo“.
„Podpíšem len takú dohodu, v ktorej dostaneme všetko, čo chceme,“ zdôraznil. Vyzval tiež na otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov za plavbu.
Denník The Financial Times v sobotu informoval, že Spojené štáty a Irán sa podľa sprostredkovateľov blížia k dohode o predĺžení prímeria o 60 dní a o vytvorení rámca pre rokovania o iránskom jadrovom programe.
Nemenovaný pakistanský predstaviteľ zapojený do rokovaní predtým pre Reuters povedal, že predbežná dohoda o ukončení iránskej vojny je v záverečnej fáze príprav a je „pomerne komplexná“.
Americký prezident Donald Trump v sobotňajšom rozhovore pre portál Axios vyhlásil, že sa pravdepodobne do nedele rozhodne, či obnoví útoky na Irán. Ešte v sobotu plánuje o najnovšom iránskom návrhu o ukončení vojny hovoriť so svojimi vyjednávačmi. Šanca, že bude dosiahnutá dobrá dohoda alebo USA začnú opätovne bombardovať Irán, je podľa Trumpa presne 50 na 50.
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio krátko predtým naznačil, že Irán by mohol prijať dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už túto sobotu.
Šéf Bieleho domu tvrdil, že bude súhlasiť len s takou dohodou, ktorá bude riešiť aj iránske obohacovanie uránu a osud existujúcich iránskych zásob tohto materiálu. V opačnom prípade nechá Irán „rozmetať na prach“, povedal v rozhovore pre Axios.
Podľa portálu je však nepravdepodobné, že by sa tieto otázky podrobne vyriešili v rámci memoranda o porozumení, o ktorom momentálne USA a Irán rokujú.
V neskoršom telefonickom rozhovore pre stanicu CBS News Trump tiež povedal, že USA a Irán sa výrazne približujú k uzavretiu dohody. Podľa svojich slov verí, že jej finálna verzia zabráni Iránu získať jadrovú zbraň a zabezpečí, že otázka obohateného uránu bude vyriešená „uspokojivo“.
„Podpíšem len takú dohodu, v ktorej dostaneme všetko, čo chceme,“ zdôraznil. Vyzval tiež na otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov za plavbu.
Denník The Financial Times v sobotu informoval, že Spojené štáty a Irán sa podľa sprostredkovateľov blížia k dohode o predĺžení prímeria o 60 dní a o vytvorení rámca pre rokovania o iránskom jadrovom programe.