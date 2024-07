Irán a Rusko začali spoločné vojenské cvičenia v Kaspickom mori

Teherán 22. júla (TASR) - Iránske a ruské námorné sily v pondelok odštartovali spoločné manévre v Kaspickom mori. Majú zahŕňať taktické cvičenia, záchranné misie a operácie proti pirátom, uviedla iránska štátna tlačová agentúra ISNA s odvolaním sa na hovorcu iránskeho námorníctva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V nasadení má byť aj vojnová loď islamských Revolučných gárd. Podrobnosti o dĺžke spoločných manévrov nezverejnili.



Irán a Rusko sú už roky blízkymi spojencami. Západné krajiny obviňujú Teherán, že dodáva Moskve bezpilotné lietadlá, ktoré ruská armáda používa pri útokoch na Ukrajine. Iránski predstavitelia tieto tvrdenia opakovane popierajú. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na júlovom summite vo Washingtone uviedol, že krajiny ako Irán, Severná Kórea a Čína pomáhajú Rusku viesť vojnu na Ukrajine.



Podľa DPA sa očakáva, že novozvolený iránsky reformný prezident Massúd Pezeškiján sa bude usilovať o užšie vzťahy so Západom. Pezeškiján (69), pôvodným povolaním kardiochirurg, v predvolebnej kampani sľuboval zlepšenie vzťahov so západnými krajinami a obnovenie jadrovej dohody z roku 2015. Avšak spoločné cvičenia podľa DPA naznačujú, že nemá v úmysle prerušiť vzťahy s Moskvou.



Ruský prezident Vladimir Putin po zvolení Pezeškijána vyjadril nádej, že bude pokračovať posilňovanie spolupráce medzi Iránom a jeho krajinou. Irán i Rusko sú vystavené západným sankciám, pričom podľa šéfa Kremľa by mohli svoje snahy koordinovať.



Ruské námorné sily minulý týždeň absolvovali spoločné vojenské cvičenia aj s Čínou.