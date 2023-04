Irán a Saudská Arábia v Pekingu rokovali o normalizácii vzťahov

Teherán 6. apríla (TASR) - Šéf saudskoarabskej diplomacie princ Fajsal bin Farhán a iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján vo štvrtok v Pekingu rokovali o normalizácii vzájomných vzťahov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ministri podľa iránskej diplomacie hovorili o postupných krokoch pri opätovnom otvorení svojich veľvyslanectiev a konzulátov.



Saudská Arábia, kde majú prevahu sunnitskí moslimovia, je najväčším svetovým vývozcom ropy. Prevažne šiitsky Irán je tiež významný producent ropy, v spojitosti so svojím jadrovým programom však má spor so Západom. Pomerne nečakané zmierenie medzi Rijádom a Teheránom môže zmeniť vzťahy na Blízkom východe, kde sa po celé desaťročia vyskytujú nepokoje.



Dohodu o obnovení vzájomných vzťahov sprostredkovala Čína, Irán a Saudská Arábia to oznámili 10. marca. Na jej základe otvoria svoje veľvyslanectvá a diplomatické misie a začnú napĺňať dohody o hospodárskej spolupráci podpísané viac než pred 20. rokmi.



Ministri zahraničných vecí Iránu a Saudskej Arábie spolu telefonicky hovorili aj pri príležitosti začiatku moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Obe krajiny sú dlhoročnými rivalmi a súperia o vplyv na Blízkom východe.



Na stretnutie ministrov zahraničných vecí by mala nadviazať návšteva iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího v Rijáde. Ten prijal pozvanie od saudskoarabského kráľa Salmána, čo Teherán potvrdil v pondelok.



Vzťahy medzi Rijádom a Teheránom boli prerušené v roku 2016, keď iránski demonštranti zaútočili proti saudskoarabskej diplomatickej misii. Demonštrácie vyvolala poprava šiitského duchovného Nimra an-Nimra v Saudskej Arábii.