Irán a Švédsko si vymenili väzňov

Štokholm/Teherán 15. júna (TASR) - Medzi Švédskom a Iránom prebehla v sobotu výmena väzňov. Švédsko v rámci nej prepustilo Hamída Núrího odsúdeného za úlohu, ktorú zohral pri popravách politických väzňov v Iráne v roku 1988, výmenou za prepustenie dvoch mužov zadržiavaných Iránom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, Reuters a AFP.



Irán prepustil Švéda Johana Floderusa - diplomata, ktorý pracoval pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (EEAS), - a Saída Azízího so švédsko-iránskym občianstvom. Obaja muži sú už v lietadle do Švédska a čoskoro sa znovu zídu so svojimi rodinami, uviedol švédsky premiér Ulf Kristersson na sociálnej sieti X.



Floderus bol zadržiavaný v Iráne od apríla 2022 a bol obvinený zo špionáže, pričom mu hrozil trest smrti. Azízího iránske úrady zadržali vlani v novembri. "Irán oboch zneužil ako figúrky pri cynickej hre na vyjednávanie s cieľom dosiahnuť prepustenie iránskeho občana Hamída Núrího z väzenia vo Švédsku. Ten je usvedčený z vážnych zločinov spáchaných v Iráne v 80. rokoch minulé storočia," uviedol Kristersson.



Generálny tajomník iránskej Rady pre ľudské práva Kazím Gharíb Abádí v samostatnom vyhlásení oznámil, že Švédsko prepustilo Núrího, ktorý sa čoskoro vráti do Iránu. Kristersson neskôr potvrdil, že Núrí je už na ceste do vlasti.



Núrího zadržali na letisku v Štokholme v novembri 2019. Súd v Štokholme ho v roku 2022 potom odsúdil na doživotie pre zločiny spojené s masovými popravami a týraním politických väzňov v roku 1988. Núrí v tom čase pracoval ako pomocný prokurátor vo väznici na predmestí mesta Karadž. Iránec pritom poprel obvinenia a tvrdil, že v čase, v ktorom sa predmetné zločiny mali odohrať, bol na dovolenke.



Výmenu týchto väzňov sprostredkoval údajne Omán, uviedla ománska štátna agentúra ONA.