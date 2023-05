Irán a Sýria posilnia po návšteve Raísího vzájomné vzťahy

Damask 5. mája (TASR) - Irán a Sýria sa dohodli na posilnení svojich vzťahov a ekonomickej spolupráce zameranej na rozvoj a rekonštrukciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Iránsky prezident Ebráhím Raísí ukončil v piatok návštevu Damasku, ktorú označil za prelomovú. Išlo o prvú návštevu iránskeho prezidenta v Sýrii od roku 2010.



Teherán je kľúčovým spojencom Damasku v dlhotrvajúcej občianskej vojne a poskytol mu životne dôležitú ekonomickú a vojenskú pomoc. Sýrska vláda vďaka tomu dokázala získať pod kontrolu väčšinu územia, o ktoré vo vojne prišla.



Raísí so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom rokoval vo štvrtok neskoro večer. Hovorili o spôsoboch ako posilniť bilaterálne vzťahy a existujúcu spoluprácu v oblasti rekonštrukcie, uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení zverejnenom v piatok.



Návšteva stavia podľa AFP Teherán do vedúcej úlohy pri rekonštrukcii Sýrie, pričom Asad sa snaží zamerať na oživenie zničenej sýrskej ekonómie a infraštruktúry. Krajiny tak robia aj napriek západným sankciám.



Podľa Raísího Irán a Sýria vo štvrtok podpísali 15 dokumentov o spolupráci, vďaka ktorým budú môcť "otvoriť novú kapitolu svojich ekonomických vzťahov".



Raísí tiež vyzdvihol "víťazstvo Sýrie" vo vojne a pozval Asada, ktorý ho vyprevádzal na letisku, na oficiálnu návštevu Teheránu.



Sýrska občianska vojna vypukla po potlačení pokojných protestov v roku 2011. V jej dôsledku doposiaľ podľa AFP zahynulo vyše 500.000 ľudí a milióny ľudí museli opustiť svoje domovy. Veľké časti severnej Sýrie vláda stále nemá pod kontrolou.



Raísí navštívil Sýriu niekoľko týždňov po obnovení diplomatických vzťahov medzi bývalými úhlavným nepriateľmi - Iránom a Saudskou Arábiou. Viaceré krajiny v regióne to posmelilo obnoveniu kontaktov s medzinárodne izolovanými vládami v Damasku a Teheráne.