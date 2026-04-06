Irán a USA dostali od sprostredkovateľov návrh na prímerie
Návrh pochádza od egyptských, pakistanských a tureckých mediátorov, ktorí sa snažia zastaviť boje, uviedli dvaja predstavitelia pod podmienkou anonymity.
Autor TASR
Káhira 6. apríla (TASR) — Irán a Spojené štáty dostali od sprostredkovateľov návrh na uzavretie 45-dňového prímeria a znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Cieľom je nájsť spôsob, ako ukončiť súčasnú vojnu, uviedli pre agentúru AP dvaja blízkovýchodní predstavitelia, píše TASR.
Návrh pochádza od egyptských, pakistanských a tureckých mediátorov, ktorí sa snažia zastaviť boje, uviedli dvaja predstavitelia pod podmienkou anonymity. Dúfajú, že 45-dňové okno poskytne dostatok času na rozsiahle rozhovory medzi krajinami s cieľom dosiahnuť trvalé prímerie. O podmienkach návrhu ako prvý informoval spravodajský web Axios.
Návrh bol v nedeľu neskoro večer zaslaný iránskemu ministrovi zahraničných vecí Abbásovi Arákčímu a americkému vyslancovi pre Blízky východ Stevovi Witkoffovi. Irán a USA naň zatiaľ nereagovali, uviedli predstavitelia.
Zostáva nejasné, či s navrhovaným podmienkami budú obe strany súhlasiť. Irán trvá na tom, že bude pokračovať v boji, kým nedostane finančné reparácie za škody a prísľub, že nebude opäť napadnutý.
Americký prezident Donald Trump naopak pohrozil bombardovaním mostov a elektrární. „Utorok bude v Iráne deň elektrární a zároveň deň mostov, všetko v jednom. Niečo také tu ešte nebolo!!! Otvorte ten ****** prieliv, vy šialení bastardi, inak tam budete mať peklo – LEN SA POZERAJTE! Sláva Alahovi,“ napísal v nedeľu na svojej sieti Truth Social.
