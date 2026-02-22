< sekcia Zahraničie
Irán a USA majú rozdielne predstavy o zrušení sankcií voči Teheránu
Americký prezident Donald Trump tento týždeň vyhlásil, že zvažuje obmedzené vojenské údery na Irán, keďže Teherán neplní kľúčové požiadavky.
Autor TASR
Teherán/Washington 22. februára (TASR) - Irán a Spojené štáty americké majú rozdielne predstavy o rozsahu a mechanizme zrušenia sankcií výmenou za obmedzenie iránskeho jadrového programu. Uviedol to v nedeľu vysokopostavený iránsky predstaviteľ pre agentúru Reuters s tým, že nové rokovania sú naplánované na začiatok marca.
Podľa neho by Teherán mohol zvážiť kombináciu krokov, ako je export časti svojich zásob vysoko obohateného uránu (HEU), zníženie jeho čistoty či vytvorenie regionálneho konzorcia na obohacovanie uránu. Irán si však ako podmienku stanovil, aby Spojené štáty uznali jeho právo na „mierové obohacovanie“.
„Rokovania pokračujú a existuje možnosť, že dosiahneme predbežnú dohodu,“ uviedol iránsky predstaviteľ.
Podľa iránskeho predstaviteľa Teherán neodovzdá kontrolu nad svojimi ropnými a nerastnými zdrojmi, no americké firmy sa môžu zúčastňovať na projektoch v iránskych ropných a plynových poliach ako dodávatelia.
