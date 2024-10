Irán aj Irak ohlásili obnovenie letov

Teherán 26. októbra (TASR) - Irán ohlásil v sobotu ráno obnovenie civilných letov po tom, ako pre izraelské útoky nakrátko zatvoril svoj vzdušný priestor. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



"Lety sa vrátia do normálnej prevádzky v sobotu od 9.00 h (07.30 h SELČ)," avizoval hovorca iránskeho úradu civilného letectva, ktorého citovala tamojšia štátna agentúra IRNA. Cestujúcim sa však odporúča, aby pred letom kontaktovali svoje letecké spoločnosti a zistili si aktuálne informácie.



Obnovenie letov oznámil približne v rovnakom čase aj susedný Irak, ktorý svoj vzdušný priestor taktiež bezprostredne po útokoch nakrátko uzatvoril, informuje agentúra Reuters.



Izraelská armáda podnikla v noci na sobotu útoky na vojenské ciele v Iráne. Útočila v troch vlnách, pričom izraelské médiá krátko pred úsvitom informovali, že svoju operáciu už ukončila.



Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa oboznámeného so situáciou necielila na iránsku energetickú infraštruktúru ani jadrové zariadenia. USA boli o útokoch vopred informované, do tejto operácie však neboli zapojené, uvádza ďalší nemenovaný americký predstaviteľ, ktorého cituje Reuters.



Iránske médiá zase medzičasom informovali, že výbuchy, ktoré bolo počuť v Teheráne súviseli "so systémami protivzdušnej obrany, ktoré reagovali" na izraelské útoky v okolí hlavného mesta. Terčom útokov bolo podľa tamojšej agentúry Fars niekoľko vojenských základní ležiacich západe a juhozápade od Teheránu. Iné miestne médiá uviedli, že napadnuté základne iránskych Revolučných gárd, neboli poškodené.



Izraelské útoky sa očakávali, pričom sú považované za odvetu za iránsky útok na Izrael z 1. októbra, pri ktorom Teherán odpálil proti židovskému štátu takmer 200 balistických rakiet. Irán vtedy zaútočil na Izrael po tom, čo Izrael zabil niekoľko vplyvných vodcov spojencov Teheránu. Ten podporuje sieť militantných skupín vrátane Hizballáhu v Libanone, palestínskeho hnutia Hamas v Pásme Gazy a jemenských povstalcov húsíov, ktoré podnikajú útoky proti Izraelu.