< sekcia Zahraničie
Irán: Ak EÚ označí Revolučné gardy za teroristické, hrozia následky
Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 v dôsledku ekonomickej krízy a z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny.
Autor TASR
Teherán 27. januára (TASR) - Irán varoval pred „ničivými dôsledkami“ v prípade, že Európska únia zaradí tamojšie Revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií, informovali v utorok štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani EÚ na tento krok vyzval v pondelok, v reakcii na zásahy iránskych bezpečnostných zložiek počas celonárodných protestov. Dodal, že návrh predloží „v koordinácii s ostatnými partnermi“ na stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli koncom tohto týždňa.
Teherán označil Tajaniho výroky za nezodpovedné a varoval pred „ničivými dôsledkami“, ak EÚ tento krok uskutoční, informovala iránska tlačová agentúra IRNA.
V reakcii na komentáre šéfa talianskej diplomacie si Teherán predvolal talianskeho veľvyslanca Paola Amadeiho a vyzval Rím, aby „prehodnotil svoj nesprávny postoj k Iránu“, dodala IRNA.
Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 v dôsledku ekonomickej krízy a z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Bezpečnostné zložky proti demonštrantom násilne zasiahli, čo vyvolalo rozsiahlu kritiku aj zo strany EÚ.
Iránske úrady minulý týždeň v stredu zverejnili prvý oficiálny počet obetí - z 3117 ľudí bolo 2427 civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek, zvyšok boli „teroristi“. Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA ale v pondelok oznámila, že počet potvrdených obetí presiahol 6000 a vyšetruje ďalších 17.000 možných úmrtí.
Iránske úrady počas demonštrácií v krajine obmedzili prístup na internet a mobilné siete, čím sa snažili obmedziť koordináciu protestov a možnosť informovať o nich do zahraničia.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani EÚ na tento krok vyzval v pondelok, v reakcii na zásahy iránskych bezpečnostných zložiek počas celonárodných protestov. Dodal, že návrh predloží „v koordinácii s ostatnými partnermi“ na stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli koncom tohto týždňa.
Teherán označil Tajaniho výroky za nezodpovedné a varoval pred „ničivými dôsledkami“, ak EÚ tento krok uskutoční, informovala iránska tlačová agentúra IRNA.
V reakcii na komentáre šéfa talianskej diplomacie si Teherán predvolal talianskeho veľvyslanca Paola Amadeiho a vyzval Rím, aby „prehodnotil svoj nesprávny postoj k Iránu“, dodala IRNA.
Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 v dôsledku ekonomickej krízy a z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Bezpečnostné zložky proti demonštrantom násilne zasiahli, čo vyvolalo rozsiahlu kritiku aj zo strany EÚ.
Iránske úrady minulý týždeň v stredu zverejnili prvý oficiálny počet obetí - z 3117 ľudí bolo 2427 civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek, zvyšok boli „teroristi“. Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA ale v pondelok oznámila, že počet potvrdených obetí presiahol 6000 a vyšetruje ďalších 17.000 možných úmrtí.
Iránske úrady počas demonštrácií v krajine obmedzili prístup na internet a mobilné siete, čím sa snažili obmedziť koordináciu protestov a možnosť informovať o nich do zahraničia.