Rúhání: Ak OSN predĺži zbrojné embargo, bude to mať následky

Teherán 12. august (TASR) - Ak Bezpečnostná rada OSN schváli americký návrh rezolúcie o predĺžení zbrojného embarga voči Iránu, tak "jeho predkladatelia budú zodpovední za následky". Vyhlásil to v stredu iránsky prezident Hasan Rúhání, ktorého citovala agentúra AP.



Podľa rezolúcie OSN č. 2231, ktorá je súčasťou jadrovej dohody z roku 2015, má byť embargo zrušené, povedal Rúhání podľa agentúry DPA.



"Ak sa tak nestane, bude to jednoznačné porušenie jadrovej dohody a bude to mať následky," uviedol.



Rúhání neuviedol podrobnosti, avšak Irán už v minulosti varoval, že od dohody v prípade ponechania embarga odstúpi.



Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf označil rezolúciu za nelegálnu a vyjadril presvedčenie, že Bezpečnostná rada ju odmietne.



Spojené štáty od dohody odstúpili v roku 2018 a následne uvalili voči Iránu ďalšie sankcie.



Jadrová dohoda má umožniť Iránu pokračovať v civilnom jadrovom programe a zabrániť mu vyvíjať jadrové zbrane. Protihodnotou pre Irán je uvoľnenie ekonomických sankcií.



Dohoda je však na pokraji neúspechu. V dôsledku sankcií USA nie sú ostatní účastníci dohody - Rusko, Čína, Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko - schopní uplatňovať jej ekonomickú časť, čo taktiež motivuje Teherán k porušovaniu niektorých ustanovení.