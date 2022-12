Aktivisti v Iráne plánujú trojdňové protesty, chcú otriasť ekonomikou

Teherán 5. decembra (TASR) - Aktivisti v Iráne vyzvali na novú vlnu protestov s cieľom spôsobiť ekonomické škody islamskej republike, ktorou už viac než dva mesiace zmietajú protivládne nepokoje, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.



Aktivisti vyzvali Iráncov, aby počas nasledujúcich troch dní nenakupovali a zabránili tak cirkulácií peňazí v iránskom bankovom systéme. Do stredy by podľa nich malo zostať zatvorených čo najviac obchodov, predovšetkým v strediskách ekonomického života vo veľkých mestách.



V Iráne prebiehajú celoštátne protesty vyvolané smrťou mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela 16. septembra krátko po zatknutí teheránskou mravnostnou políciou za údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy. Pod šatkou, ktorá je známa pod pomenovaním hidžáb, jej totiž údajne bolo vidieť niekoľko prameňov vlasov.



Výzva na novú vlnu protestov prišla po tom, čo iránske vedenie podľa generálnej prokuratúry údajne rozpustilo mravnostnú políciu. Pozorovatelia to však vo veľkej miere považujú za pokus o upokojenie demonštrantov pred hroziacimi trojdňovými protestmi, píše DPA.