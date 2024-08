Aktivistka v Iráne utrpela zranenia pri potýčke vo väznici

Teherán 9. augusta (TASR) - Držiteľka Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíová bola spolu s ďalšími väzenkyňami zranená počas násilností v teheránskej väznici Evin. Vyvolala ich údajne poprava Ghuláma Rezu Rasaejího, ktorého v utorok obesili vo väznici Kermánšáh v západnom Iráne. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry AFP.



"Niekoľko žien, ktoré sa postavili pred bezpečnostné zložky, bolo surovo zbitých. Konfrontácia sa vystupňovala, čo malo za následok fyzické zranenia niektorých väzenkýň," oznámila rodina aktivistky vo štvrtok neskoro večer. Laureátka Nobelovej ceny po údere do hrude omdlela a musela byť ošetrená vo väzenskej ošetrovni.



Iránske orgány priznali, že v utorok došlo vo väznici ku konfrontácii a Mohammadíovú obvinili z provokácie. Zároveň popreli, že by bola zbitá niektorá z väzenkýň.



Päťdesiatdvaročná aktivistka za ľudské práva je vo väzení od novembra 2021, no za mrežami strávila aj väčšinu času počas uplynulého desaťročia. Aktivistku odsúdil iránsky súd opätovne aj v júni 2024 na rok za protištátnu propagandu.



Jej rodina povedala, že v priamom kontakte neboli už od novembra, keď jej bolo zrušené právo telefonovať. Od rodín ostatných väzenkýň v Evine sa však dozvedela, že násilnosti vypukli po tom, čo začali väzenkyne protestovať proti popravám v Iráne.



Podľa ľudskoprávnych organizácii tento týždeň v Iráne popravili 30 osôb vrátane Rasaejího, ktorý bol odsúdený za zabitie policajta počas rozsiahlych protivládnych protestov v roku 2022.



Mohammadíová v roku 2023 získala Nobelovu cenu za mier za boj proti utláčaniu žien v Iráne, za úsilie v oblasti podpory ľudských práv a slobôd a pre odmietanie trestu smrti v Iráne.