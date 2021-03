Americké sankcie ohrozujú prevádzku jadrovej elektrárne Búšahr v Iráne

Na archívnej snímke bývalý americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Teherán 29. marca (TASR) - Americké sankcie by mohli viesť k pozastaveniu prevádzky iránskej jadrovej elektrárne Búšahr. Uviedol to v pondelok predstaviteľ Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI), ktorého citovala agentúra DPA." povedal námestník riaditeľa AEOI Mahmúd Džafarí iránskej tlačovej agentúre ISNA.Elektráreň v meste Búšahr vybudovaná s pomocou Ruska slúži na civilné účely, pričom dodávkami energie zásobuje dve juhoiránske provincie Búšahr a Fars.Spojené štáty podpísali v roku 2015 s Iránom tzv. jadrovú dohodu - známu aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA)- ktorá zaväzuje Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity. Okrem USA ju podpísali aj Rusko, Čína, Británia, Francúzsko a Nemecko.USA však v roku 2018, za vlády exprezidenta Donalda Trumpa, od dohody odstúpili a následne voči Iránu opätovne zaviedli sankcie. Irán sa v dôsledku týchto sankcií ocitol za uplynulé dva roky v akútnej hospodárskej kríze, ktorú ešte prehĺbila pandémia koronavírusu. Zároveň reagoval postupným porušovaním podmienok vyplývajúcich z tejto dohody.Teherán dúfa, že nový americký prezident Joe Biden sa k dohode vráti a sankcie zruší. Zatiaľ však k zmene kurzu nedošlo, a podľa pozorovateľov je nepravdepodobné, že by Washington sankcie zrušil v dohľadnej dobe. USA aj ďalšie západné krajiny, ktoré sú signatármi zmienenej dohody, sa totiž s Iránom rozchádzajú v názore, ktorá strana by sa k podmienkam tejto dohody mala vrátiť ako prvá.Irán a Rusko podpísali v roku 2001 dohodu o desaťročnej spolupráci najmä v oblasti jadrovej energetiky, ktorú neskôr predĺžili na 20 rokov. Moskva dlhodobo obhajuje tvrdenie, že Irán môže využívať jadrovú energiu na civilné účely, nie však na vývoj zbraní.