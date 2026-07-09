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Irán: Americké útoky si za posledné dva dni vyžiadali 14 mŕtvych
Spojené štáty podnikli vo štvrtok skoro ráno nové útoky, na ktoré Teherán reagoval údermi na Bahrajn, Kuvajt a Katar.
Autor TASR
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Teherán 9. júla (TASR) - Pri amerických náletoch na Irán zahynulo za uplynulé dva dni najmenej 14 osôb a ďalších 78 utrpelo zranenia, uviedol hovorca iránskeho ministerstva zdravotníctva vo štvrtok na platforme X. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Spojené štáty podnikli vo štvrtok skoro ráno nové útoky, na ktoré Teherán reagoval údermi na Bahrajn, Kuvajt a Katar. Rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Boje však opäť ohrozili memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe.
K útokom došlo len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump skonštatoval, že nedávne iránske údery na lode v Hormuzskom prielive znamenajú koniec krehkého prímeria.
USA už v stredu skoro ráno zaútočili na viaceré vojenské objekty a prístavné zariadenia po tom, čo Irán napadol niekoľko obchodných lodí pri pobreží Ománu. Štvrtkové útoky sa však zdali rozsiahlejšie, pričom v Bahrajne, kde sídli veliteľstvo 5. flotily amerického námorníctva, zazneli sirény najmenej dvakrát, poznamenala agentúra AP.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot medzitým vyhlásil, že Teherán si sám môže za americké nálety. „Irán bol ten, kto cielil údery na lode plávajúce v ománskych vodách, porušil svoje vlastné záväzky i medzinárodné právo,“ povedal Barrot pre televíziu TF1 a zároveň vyzval na zachovanie pokoja medzi oboma stranami. „Tento druh manévrov sa musí bezpodmienečne zastaviť, aby mohli kľúčové rokovania pokračovať za čo najlepších podmienok,“ dodal.
Spojené štáty podnikli vo štvrtok skoro ráno nové útoky, na ktoré Teherán reagoval údermi na Bahrajn, Kuvajt a Katar. Rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Boje však opäť ohrozili memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe.
K útokom došlo len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump skonštatoval, že nedávne iránske údery na lode v Hormuzskom prielive znamenajú koniec krehkého prímeria.
USA už v stredu skoro ráno zaútočili na viaceré vojenské objekty a prístavné zariadenia po tom, čo Irán napadol niekoľko obchodných lodí pri pobreží Ománu. Štvrtkové útoky sa však zdali rozsiahlejšie, pričom v Bahrajne, kde sídli veliteľstvo 5. flotily amerického námorníctva, zazneli sirény najmenej dvakrát, poznamenala agentúra AP.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot medzitým vyhlásil, že Teherán si sám môže za americké nálety. „Irán bol ten, kto cielil údery na lode plávajúce v ománskych vodách, porušil svoje vlastné záväzky i medzinárodné právo,“ povedal Barrot pre televíziu TF1 a zároveň vyzval na zachovanie pokoja medzi oboma stranami. „Tento druh manévrov sa musí bezpodmienečne zastaviť, aby mohli kľúčové rokovania pokračovať za čo najlepších podmienok,“ dodal.