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Irán: Americké útoky si za posledné dva dni vyžiadali 14 mŕtvych

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Spojené štáty podnikli vo štvrtok skoro ráno nové útoky, na ktoré Teherán reagoval údermi na Bahrajn, Kuvajt a Katar.

Autor TASR
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Teherán 9. júla (TASR) - Pri amerických náletoch na Irán zahynulo za uplynulé dva dni najmenej 14 osôb a ďalších 78 utrpelo zranenia, uviedol hovorca iránskeho ministerstva zdravotníctva vo štvrtok na platforme X. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Spojené štáty podnikli vo štvrtok skoro ráno nové útoky, na ktoré Teherán reagoval údermi na Bahrajn, Kuvajt a Katar. Rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Boje však opäť ohrozili memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe.

K útokom došlo len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump skonštatoval, že nedávne iránske údery na lode v Hormuzskom prielive znamenajú koniec krehkého prímeria.

USA už v stredu skoro ráno zaútočili na viaceré vojenské objekty a prístavné zariadenia po tom, čo Irán napadol niekoľko obchodných lodí pri pobreží Ománu. Štvrtkové útoky sa však zdali rozsiahlejšie, pričom v Bahrajne, kde sídli veliteľstvo 5. flotily amerického námorníctva, zazneli sirény najmenej dvakrát, poznamenala agentúra AP.

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot medzitým vyhlásil, že Teherán si sám môže za americké nálety. „Irán bol ten, kto cielil údery na lode plávajúce v ománskych vodách, porušil svoje vlastné záväzky i medzinárodné právo,“ povedal Barrot pre televíziu TF1 a zároveň vyzval na zachovanie pokoja medzi oboma stranami. „Tento druh manévrov sa musí bezpodmienečne zastaviť, aby mohli kľúčové rokovania pokračovať za čo najlepších podmienok,“ dodal.
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