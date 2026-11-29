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Irán: Americký dron zasiahol rybárske plavidlo v Hormuzskom prielive
Hormuzský prieliv je naďalej predmetom sporu v rámci vojny medzi USA a Iránom.
Autor TASR
Teherán 29. novembra (TASR) - Iránska armáda uviedla, že americký dron zasiahol v Hormuzskom prielive rybárske plavidlo, na ktorom sa nachádzali tri osoby. S odvolaním sa na iránske médiá o tom v nedeľu informovala agentúra AFP, píše TASR.
Dve osoby z tohto plavidla sa podarilo nájsť a previezli ich do nemocnice. Záchranári pátrajú po majiteľovi plavidla, ktoré podľa armády zasiahol dron neďaleko mesta Sírik v južnom Iráne.
Hormuzský prieliv je naďalej predmetom sporu v rámci vojny medzi USA a Iránom. Teherán v reakcii na americké a izraelské útoky z konca februára uzavrel a fakticky prevzal kontrolu nad strategickou úžinou, ktorá je kľúčová pre svetové dodávky ropy, plynu či hnojív.
Diplomatické úsilie o vyriešenie tejto vojny stagnujú, a to najmä od kolapsu júnového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktorého cieľom bolo poskytnúť rámec na trvalé riešenie.
Irán tvrdí, že Hormuzský prieliv môže byť otvorený do dvoch dní, ale iba ak bude Washington súhlasiť s požiadavkami islamskej republiky vrátane zrušenia blokády iránskych prístavov. USA blokujú iránske prístavy od apríla v reakcii na uzavretie Hormuzského prielivu Iránom. Blokádu prístavov v lete nakrátko uvoľnili počas rokovaní s Teheránom, no následne v júli ju obnovili.
Dve osoby z tohto plavidla sa podarilo nájsť a previezli ich do nemocnice. Záchranári pátrajú po majiteľovi plavidla, ktoré podľa armády zasiahol dron neďaleko mesta Sírik v južnom Iráne.
Hormuzský prieliv je naďalej predmetom sporu v rámci vojny medzi USA a Iránom. Teherán v reakcii na americké a izraelské útoky z konca februára uzavrel a fakticky prevzal kontrolu nad strategickou úžinou, ktorá je kľúčová pre svetové dodávky ropy, plynu či hnojív.
Diplomatické úsilie o vyriešenie tejto vojny stagnujú, a to najmä od kolapsu júnového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktorého cieľom bolo poskytnúť rámec na trvalé riešenie.
Irán tvrdí, že Hormuzský prieliv môže byť otvorený do dvoch dní, ale iba ak bude Washington súhlasiť s požiadavkami islamskej republiky vrátane zrušenia blokády iránskych prístavov. USA blokujú iránske prístavy od apríla v reakcii na uzavretie Hormuzského prielivu Iránom. Blokádu prístavov v lete nakrátko uvoľnili počas rokovaní s Teheránom, no následne v júli ju obnovili.