< sekcia Zahraničie
Arákčí diskutoval s predstaviteľmi Pakistanu o prímerí s USA
Autor TASR
Teherán 24. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí hovoril v piatok telefonicky so šéfom pakistanskej diplomacie Ishákom Dárom a veliteľom pakistanských pozemných síl Ásimom Munírom. Rozhovory sa týkali prímeria medzi Iránom a Spojenými štátmi, informuje TASR na základe správ agentúry AFP a stanice Sky News.
Podľa Arákčího vyhlásenia na platforme Telegram s pakistanskými predstaviteľmi diskutoval o „regionálnom vývoji a otázkach súvisiacimi s prímerím“.
Pakistan je od začiatku vojny na Blízkom východe sprostredkovateľom medzi USA a Iránom a 11. apríla hostil prvé kolo americko-iránskych rokovaní. Sky News konštatuje, že Islamabad naďalej presadzuje diplomatické riešenie konfliktu a je pripravený na obnovenie rokovaní.
Okrem pakistanských predstaviteľov hovoril Arákčí aj s prezidentom autonómneho Kurdistanu Néčírvanom Barzaním, s ktorým podľa iránskej agentúry Tasním diskutoval o regionálnom vývoji.
