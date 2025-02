Arákčí odmieta rokovať s USA o jadrovom programe Iránu

Teherán 25. februára (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok odmietol možnosť priamych rokovaní so Spojenými štátmi o jadrovom programe krajiny. Vyhlásil to počas návštevy šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova v Teheráne, píše TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



"Pozícia Iránu v súvislosti s jadrovými rozhovormi je jasná a nebudeme rokovať pod tlakom a sankciami," povedal Arakčí na tlačovej konferencii s Lavrovom.



"Neexistuje žiadna možnosť priamych rokovaní s USA, pokiaľ sa bude týmto spôsobom vyvíjať maximálny tlak," dodal.



Lavrov mavštívil Irán deň po tom, ako USA uvalili nové sankcie na iránsky ropný priemysel, ktorý je hlavným zdrojom príjmov v krajine, píše Reuters. Sankcie postihli viac ako 30 sprostredkovateľov, prevádzkovateľov tankerov a lodných spoločností pre ich úlohu pri predaji a preprave iránskej ropy, uviedlo americké ministerstvo financií.



Trump začiatkom tohto mesiaca obnovil kampaň "maximálneho tlaku" na Irán zo svojho prvého funkčného obdobia. USA v roku 2018 odstúpili od dohody o iránskom jadrovom programe a následne obnovili tvrdé sankcie voči krajine.



Teherán tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne na mierové účely a popiera tvrdenia, že by mal záujem vyvinúť jadrovú zbraň.



Irán a Rusko v januári podpísali dohodu o komplexnej strategickej spolupráci. "Naša spolupráca sa bude týkať rôznych oblastí vrátane energetiky, obchodu, cestovného ruchu a ďalších," potvrdil v utorok iránsky minister.