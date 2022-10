Irán avizuje okamžitú reakciu na sankcie EÚ

Teherán 17. októbra (TASR) - Irán v pondelok upozornil, že bude "okamžite" reagovať na sankcie, ktoré Európska únia uvalí na iránskych predstaviteľov v súvislosti s viac ako mesiac trvajúcimi protestmi vyvolanými smrťou mladej Kurdky Mahsy Amíníovej. Informovala o tom agentúra AFP.



Iránom otriasa protestné hnutie, ktoré sa sformovalo po zverejnení správy o smrti 22-ročnej Amíníovej.



Táto mladá žena zomrela 16. septembra - tri dni po tom, ako ju zadržala iránska mravnostná polícia za údajné porušenie pravidiel obliekania. Amíníová vo väzbe omdlela a po troch dňoch v bezvedomí zomrela.



Počas protestných zhromaždení v Iráne, ktoré úrady označujú za "nepokoje", boli už zabité desiatky ľudí, najmä demonštrantov, ale aj príslušníkov bezpečnostných síl. Ďalšie stovky ľudí vrátane žien boli zatknuté.



V reakcii na to sa ministri zahraničných vecí EÚ v pondelok v Luxemburgu dohodli na zavedení sankcií voči 11 osobám a štyrom organizáciám z Iránu vrátane mravnostnej polície.



"Musíme brať na zodpovednosť tých, ktorí sú zodpovední za útlak žien. Nastal čas uložiť im sankcie. Šokujúce násilie páchané na iránskom ľude nemôže zostať bez odozvy," uviedla na platforme Twitter predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanání v odpovedi na najnovšie dianie v EÚ týkajúce sa Iránu na tlačovej konferencii v Teheráne varoval, že Irán "bude okamžite reagovať na kroky" členských štátov EÚ.



"Ak zavedú nové sankcie, bude to určite nekonštruktívny a iracionálny krok," povedal.



Sankcie za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne prijala EÚ už aj v apríli roku 2011. V marci roku 2012 boli prijaté ďalšie opatrenia vrátane embarga na zariadenia, ktoré by sa mohli používať na represie alebo na monitorovanie alebo odpočúvanie internetovej a telefonickej komunikácie. Tieto sankcie platia do roku 2023.