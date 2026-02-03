Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Požiar zachvátil bazár, nad mestom sa vznáša čierny dym

Hasiči zasahujú počas požiaru v miestnom bazári v Teheráne 3. februára 2026. Foto: TASR/AP

Hasiči uviedli, že požiar zasiahol aj sklad s rozlohou 2000 štvorcových metrov.

Autor TASR
Teherán 3. februára (TASR) - V západnej časti Teheránu vypukol v utorok rozsiahly požiar na miestnom bazári, hlásili štátne médiá. Príčina doposiaľ nie je známa, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Plamene zachvátili trh vo štvrti Džannatábád neďaleko diaľnice. Nikto doposiaľ neutrpel zranenia, uviedol predstaviteľ teheránskej záchrannej služby. Štátna televízia informovala, že na miesto boli okamžite vyslaní hasiči.

Podľa záberov z miesta požiaru stúpa k oblohe hustý čierny dym a zahaľuje okolie, píše AFP. Hasiči uviedli, že požiar zasiahol aj sklad s rozlohou 2000 štvorcových metrov, v ktorom sa nachádzalo viacero stánkov a obchodov, píše portál Iran International na platforme X.


