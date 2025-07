Irán bojuje s extrémnym suchom, zásoby vody sa stále zmenšujú

Teherán 15. júla (TASR) - Zmenšujúce sa zásoby vody v Iráne v súčasnosti ešte viac ohrozuje extrémne letné sucho. Iránsky minister energetiky Abbás Alíabádí tento týždeň varoval, že situácia je kritická vo viacerých regiónoch v krajine. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry DPA.



„Sme v stave sucha,“ vyhlásil Alíabádí a vyzval verejnosť, aby vodou šetrila. „Ministerstvo energetiky plánuje uvaliť tvrdé sankcie voči nadmerným užívateľom,“ dodal s tým, že Irán rokuje o dodávkach vody s predstaviteľmi Turkménska, Afganistanu, Tadžikistanu a Uzbekistanu.



Situácia v iránskej metropole Teherán s jeho približne 15 miliónmi obyvateľov je obzvlášť zlá, približuje DPA. Podľa iránskej štátnej tlačovej agentúry IRNA by mohla jedna z najväčších zásobární vody v meste vyschnúť už v priebehu najbližšieho mesiaca.



Kapacita ďalších siedmich kľúčových zásobární naprieč Iránom je údajne pod úrovňou desiatich percent a dve nádrže v južných provinciách Hormozgán a Fárs už vyschli, dodáva DPA.



Tamojšie úrady nariadili na stredu pozastavenie pracovných činností. Vlna horúčav má podľa predpovedí trvať až do piatka, uviedli štátne médiá, ktoré tiež varovali pred zlou kvalitou ovzdušia v súvislosti s prichádzajúcimi prachovými búrkami.



Okrem extrémneho sucha počas letných mesiacov zhoršil situáciu so zásobami vody v Iráne aj výdatný úbytok zrážok, ktoré tento rok v krajine zaznamenali. DPA pripomína, že Irán spolu so susednými krajinami ako Afganistan a Pakistan už niekoľko rokov bojuje s extrémnym počasím vrátane dlhodobého sucha či ničivých povodní. Vedci tieto výkyvy pripisujú klimatickej zmene.