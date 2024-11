Irán bude rokovať o jadrovom programe s Britániou aj Francúzskom

Teherán 24. novembra (TASR) - Irán bude v piatok 29. novembra rokovať o svojom jadrovom programe a regionálnych otázkach so zástupcami Británie, Francúzska a Nemecka, oznámilo v nedeľu iránske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Iránsky rezort neuviedol miesto rokovaní. Japonská tlačová agentúra Kjódo, ktorá o rozhovoroch informovala ako prvá s odvolaním sa na svoje zdroje, však uviedla, že rokovania prebehnú vo švajčiarskom meste Ženeva. Kjódo dodala, že iránska vláda sa snaží riešiť situáciu týkajúcu sa svojho jadrového programu ešte predtým ako sa v januári novozvolený americký prezident Donald Trump ujme svojej funkcie.



"Teherán vždy veril, že jadrová otázka by sa mala vyriešiť prostredníctvom diplomacie. Irán z rokovaní nikdy neodišiel," uviedol nemenovaný vysokopostavený iránsky predstaviteľ, pričom zároveň potvrdil budúcotýždňové stretnutie.



Irán spustil v piatok sériu "nových a pokročilých" centrifúg slúžiacich na obohatenie uránu. Išlo o reakciu na rezolúciu navrhnutú Britániou, Francúzskom, Spojenými štátmi a Nemeckom, ktorú prijala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), pričom Teheránu v nej vyčíta, že s ňou dostatočne nespolupracuje.



Teherán podpísal v roku 2015 jadrovú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou, v ktorej sa zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. V roku 2018 však USA rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne od tejto dohody odstúpili s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo dosiahnuť a Teherán po čase pôvodnú dohodu prestal dodržiavať.