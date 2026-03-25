< sekcia Zahraničie
Irán by po invázii USA mohol blokovať dopravu v Červenom mori
Autor TASR
Teherán 25. marca (TASR) – Irán by mohol v prípade pozemnej invázie Spojených štátov otvoriť nový front v prielive Báb al-Mandab v Červenom mori, dôležitom pre svetové dodávky ropy a iného tovaru vedúcom k Suezskému prieplavu. Informovali o tom v stredu iránske médiá s odvolaním sa na nemenovaného armádneho predstaviteľa krajiny, píše TASR podľa agentúr AFP a Reuters.
„Ak sa nepriateľ pokúsi o pozemnú operáciu na iránskych ostrovoch alebo kdekoľvek inde na našom území, alebo ak sa bude snažiť privodiť Iránu náklady prostredníctvom námorných manévrov v Perzskom zálive a Ománskom zálive, otvoríme ďalšie fronty ako ‚prekvapenie‘,“ citovala predstaviteľa tlačová agentúra Tasním.
„Prieliv Báb al-Mandab patrí medzi najstrategickejšie morské úžiny na svete a Irán má vôľu aj schopnosť predstavovať pre tento prieliv skutočne vážnu hrozbu,“ pokračoval zdroj.
Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf neskôr vyhlásil, že podľa zistení spravodajských služieb plánujú „nepriatelia“ obsadiť iránsky ostrov s podporou nemenovanej krajiny v regióne. „Iránske sily monitorujú nepriateľské pohyby a ak podniknú akýkoľvek krok, zaútočíme na dôležitú infraštruktúru v tejto regionálnej krajine,“ uviedol na sociálnej sieti.
