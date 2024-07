Irán čelí horúčavám, úrady obmedzili aj činnosť komerčných prevádzok

Teherán 27. júla (TASR) - Vlna horúčav v Iráne prinútila úrady v sobotu obmedziť prevádzkové hodiny vládnych aj komerčných inštitúcií, pričom zdravotnícku pomoc v hlavnom meste pre úpal už vyhľadalo vyše 200 ľudí. TASR informuje podľa agentúry AP.



V sobotu sa v hlavnom meste Teherán teplota vzduchu pohybovala od 37 do do 42 stupňov Celzia. Štátna tlačová agentúra IRNA uviedla, že banky, úrady a verejné inštitúcie budú v celej krajine v nedeľu zatvorené, fungovať budú iba pohotovostné služby a lekárske agentúry. Podľa hovorcu pohotovostného oddelenia v Teheráne muselo vyhľadať lekársku pomoc pre úpal 225 ľudí a niektorí museli byť hospitalizovaní.



Predstaviteľ Národnej meteorologickej organizácie v sobotu uviedol, že teplota v 10 iránskych provinciách prekročila 45 stupňov Celzia. Najvyššiu teplotu 49,7 °C, čo je najviac za posledných 24 rokov, namerali v meste Delgan v provincii Sistan a Balúčistan, ktorá hraničí s Pakistanom a Afganistanom. Pokles teplôt sa očakáva až v pondelok, ale meteorologická služba varovala, že "to neznamená veľké ochladenie ovzdušia".



Iránske médiá odporúčajú ľuďom, aby neopúšťali príbytky a tienisté miesta až do 17.00 h miestneho času. Úrady tiež uviedli, že spotreba elektriny dosiahla v utorok rekordnú úroveň, keďže horúčavy stále nepoľavujú a ľudia sa pomocou klimatizácie snažia zachovať primerané teploty v domácnostiach.