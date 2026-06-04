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Chameneí obvinil USA a Izrael z rozosievania rozkolu v krajine
Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že by sa s Chameneím rád stretol.
Autor TASR
Teherán 4. júna (TASR) - Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí obvinil vo štvrtok Spojené štáty a Izrael z pokusu zasiať „rozkol“ medzi Iráncov po tom, čo počas vojny na Blízkom východe utrpeli „rozhodujúci úder“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Chameneí v písomnom posolstve uviedol, že „zlomyseľný nepriateľ“ sa snaží medzi verejnosťou „zasiať semienka pochybností, zúfalstva, strachu, nedôvery a rozkolu“.
„V boji proti týmto zlým úmyslom musí každý prostredníctvom vytrvalosti, rozhľadu, zachovania jednoty a súdržnosti... neutralizovať ich zlovestné sprisahanie,“ uvádza sa v jeho vyhlásení.
Modžtabá Chameneí sa od začiatku vojny v islamskej republike neobjavil na verejnosti. Pri izraelsko-amerických útokoch na konci februára, počas ktorých zahynuli členovia jeho rodiny vrátane otca, vtedajšieho najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího, utrpel aj on sám zranenia. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio však v utorok povedal, že Chameneí začína byť čoraz aktívnejší.
Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že by sa s Chameneím rád stretol. Zrejme k tomu podľa neho časom aj dôjde, bude to však závisieť od vývoja situácie.
Chameneího poradca medzitým v stredu varoval pred ďalšími raketovými a dronovými útokmi v prípade, že Spojené štáty obnovia údery na Irán.
Chameneí v písomnom posolstve uviedol, že „zlomyseľný nepriateľ“ sa snaží medzi verejnosťou „zasiať semienka pochybností, zúfalstva, strachu, nedôvery a rozkolu“.
„V boji proti týmto zlým úmyslom musí každý prostredníctvom vytrvalosti, rozhľadu, zachovania jednoty a súdržnosti... neutralizovať ich zlovestné sprisahanie,“ uvádza sa v jeho vyhlásení.
Modžtabá Chameneí sa od začiatku vojny v islamskej republike neobjavil na verejnosti. Pri izraelsko-amerických útokoch na konci februára, počas ktorých zahynuli členovia jeho rodiny vrátane otca, vtedajšieho najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího, utrpel aj on sám zranenia. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio však v utorok povedal, že Chameneí začína byť čoraz aktívnejší.
Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že by sa s Chameneím rád stretol. Zrejme k tomu podľa neho časom aj dôjde, bude to však závisieť od vývoja situácie.
Chameneího poradca medzitým v stredu varoval pred ďalšími raketovými a dronovými útokmi v prípade, že Spojené štáty obnovia údery na Irán.