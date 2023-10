Chameneí poprel podiel Teheránu na útoku na Izrael

Teherán 10. októbra (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v utorok poprel akýkoľvek podiel Teheránu na bezprecedentnom útoku, ktorý cez víkend uskutočnilo palestínske radikálne hnutie Hamas na územie Izraela. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Chameneí to povedal napriek tomu, že Irán je veľkým podporovateľom tejto palestínskej militantnej skupiny.



"Stúpenci sionistického režimu (Izraela) a niektorí ľudia v tomto uzurpátorskom režime počas uplynulých dvoch-troch dní šíria fámy, podľa ktorých bol za týmto činom islamský Irán. Mýlia sa," vyhlásil Chameneí v prejave na vojenskej akadémii v Teheráne.



"Samozrejme, že bránime Palestínu. Samozrejme, že tento boj podporujeme," dodal 84-ročný najvyšší duchovný vodca Iránu. Ako dodal, že "celý islamský svet je povinný podporovať Palestínčanov", toto je však "práca samotných Palestínčanov".



Chameneí má v Iráne vo všetkých strategických otázkach politiky posledné slovo. Len niekoľko dní pred útokmi Hamasu zopakoval staré hrozby voči "sionistickému režimu, ktorý je ako rakovinový nádor, ale ak to bude Alahova vôľa, palestínsky národ ho spolu so silami odporu v celom regióne definitívne odstráni".



V sobotu vpadli komandá útočníkov palestínskeho hnutia Hamas z pásma Gazy na územie Izraela, kde zabíjali civilistov i príslušníkov ozbrojených zložiek a brali rukojemníkov vrátane žien, detí a seniorov. Ich vpád sprevádzalo masívne ostreľovanie územia Izraela.



Útok Hamasu si na území Izraela vyžiadal najmenej 900 obetí na životoch, pripomína AFP. Izrael v reakcii na tento bezprecedentný útok letecky i delostrelecky bombardoval ciele Hamasu v pásme Gazy, kde v dôsledku toho zahynulo už najmenej 687 ľudí.