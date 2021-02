Irán chce, aby návrat k jadrovej dohode koordinovala EÚ

Teherán 2. februára (TASR) - Európska únia by mohla "skoordinovať" simultánny návrat Teheránu a Washingtonu k záväzkom vyplývajúcim z jadrovej dohody. V rozhovore pre americkú televíziu CNN to v pondelok navrhol iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf.



Šéf iránskej diplomacie sa pritom len nedávno vyjadril, že prvý krok by mali urobiť USA tým, že zrušia sankcie uvalené na Irán, pripomína agentúra Reuters.



Dohoda z roku 2015 - známa aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) - zaväzuje Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity. Okrem USA ju podpísali Rusko, Čína, Británia, Francúzsko a Nemecko.



Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa však od tejto dohody v roku 2018 odstúpili a na Irán opätovne uvalili sériu sankcií. Irán na ne reagoval niekoľkonásobným porušením jadrovej dohody.



Nový prezident USA Joe Biden sa zaviazal dohodu opätovne podpísať, avšak len v prípade, že Irán bude "striktne" dodržiavať svoju časť zmluvy.



Zaríf v pondelok navrhol, že takzvaná spoločná komisia, ktorá dohliada na jadrovú dohodu a je zložená zo zástupcov všetkých signatárskych krajín, by mohla na čele so šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom "synchronizovať alebo skoordinovať" potrebné kroky na oboch stranách.



Nový americký minister zahraničných vecí Antony Blinken nedávno varoval, že návrat k jadrovej dohode bude "určitý čas trvať" a bude podmienený dodržiavaním dohodnutých podmienok zo strany Iránu.