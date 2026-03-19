Irán chce od SAE kompenzácie, keďže poskytli USA svoje územie na útoky
Vymáhanie kompenzácií za škody spôsobené vojnou vo svojom prvom vyhlásení minulý týždeň naznačil aj nový najvyšší vodca Iránu Modžtabá Chameneí.
Autor TASR
New York 19. marca (TASR) - Teherán bude od Spojených arabských emirátov (SAE) žiadať kompenzácie, keďže Spojeným štátom umožnili podnikať útoky na Irán zo svojho územia. Vyplýva to z listu, ktorý iránsky veľvyslanec pri Organizácii Spojených národov (OSN) Amír Saíd Íravání poslal generálnemu tajomníkovi OSN. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
V liste veľvyslanec uviedol, že rozhodnutie SAE povoliť využitie svojho územia na útoky predstavuje porušenie medzinárodného práva, „ktoré so sebou nesie štátnu zodpovednosť“. SAE má preto podľa Teheránu povinnosť poskytnúť odškodnenie a náhrady za všetky vzniknuté materiálne a morálne škody.
Vymáhanie kompenzácií za škody spôsobené vojnou vo svojom prvom vyhlásení minulý týždeň naznačil aj nový najvyšší vodca Iránu Modžtabá Chameneí.
