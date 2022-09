Irán chce posilniť vzťahy so SAE a susednými krajinami

Teherán 14. septembra (TASR) - Irán chce posilniť vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a ďalšími susednými krajinami. Uviedol to iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján, keď v stredu v Teheráne po šiestich rokoch privítal nového veľvyslanca SAE. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



SAE a ďalšie štáty Perzského zálivu obmedzili styky s Iránom v roku 2016 po tom, čo iránski demonštranti zaútočili na diplomatické misie Saudskej Arábie v Iráne. Protestovali tak proti rozhodnutiu Rijádu popraviť prominentného šiitského duchovného Nimra an-Nimra.



"Radi by sme rozšírili vzťahy s našimi susedmi, vrátane SAE," povedal Abdollahján novému veľvyslancovi SAE Sajfovi Muhammadovi Zaábímu. Rovnako zdôraznil potrebu spolupráce krajín Perzského zálivu, aby sa tak "zaistila stabilita tohto regiónu".



Napriek ochladeniu diplomatických vzťahov SAE aj naďalej udržiavali s Iránom obchodné styky. V roku 2020 však SAE nadviazali diplomatické vzťahy aj s Izraelom, čo Teherán odsúdil.



Irán aj SAE už v minulosti vyjadrili ochotu zúčastniť sa na spoločných rokovaniach, ktoré sa začali vlani v apríli. SAE následne v júli uviedli, že v rámci snahy o zlepšenie bilaterálnych vzťahov zvažujú opätovné vyslanie svojho veľvyslanca do Teheránu.