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Irán chce vytvoriť bezpečnostný rámec so štátmi Perzského zálivu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Iránske revolučné gardy už vo štvrtok varovali, že žiadne plavidlo sa nesmie plaviť prielivom bez ich povolenia.

Autor TASR
Bagdad/Teherán 28. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu počas návštevy Iraku vyzval na vytvorenie bezpečnostného rámca s krajinami Perzského zálivu a na dodržiavanie predbežnej dohody s USA. Povedal to niekoľko hodín po tom, čo iránske sily v odvete za americké údery podnikli útoky na základne USA v Kuvajte a Bahrajne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Mali by sme dospieť k novému rámcu, ktorý bude zahŕňať všetky krajiny v regióne a v ktorom nebude prítomný ani zasahovať žiaden štát mimo neho,“ vyhlásil Arákčí na tlačovej konferencii v Bagdade.

Teherán v reakcii na izraelské a americké údery z konca februára, ktoré vyvolali širšiu vojnu na Blízkom východe, uskutočnil raketové a dronové údery na krajiny Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské základne.

V polovici júna USA a Irán podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvorilo cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Tú sa majú strany pokúsiť vypracovať v priebehu 60 dní. Teherán súhlasil, počas tejto doby zaistí bezpečnú plavbu obchodných lodí cez Hormuzský prieliv bez vyberania poplatkov.

Irán aj Spojené štáty sa navzájom obviňujú z porušovania krehkého prímeria, čo podľa AFP komplikuje rokovania zamerané na ukončenie konfliktu na Blízkom východe.

Americká armáda v piatok a sobotu podnikla útoky na Irán, ktoré Washington označil za odvetu za iránsky útok na tanker v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy v reakcii zaútočili na americké ciele v Kuvajte a Bahrajne.

Šéf iránskej diplomacie počas návštevy Iraku tiež vyzval na dodržiavanie memoranda o porozumení s USA a vyhlásil, že akákoľvek snaha obísť trasy v Hormuzskom prielive, na ktorých sa Teherán dohodol s Washingtonom, iba zvýši napätie na Blízkom východe.

Iránske revolučné gardy už vo štvrtok varovali, že žiadne plavidlo sa nesmie plaviť prielivom bez ich povolenia. Omán a Medzinárodná námorná organizácia predtým lodiam odporučili využívať alternatívnu námornú trasu.
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