Irán chce začať jadrové rozhovory v New Yorku

New York 23. septembra (TASR) - Irán je pripravený začať na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku rokovania o svojom jadrovom programe, ak k tomu budú ochotné aj ostatné zainteresované strany. Vo videu zverejnenom na svojom kanáli na platforme Telegram to v pondelok uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, informovala agentúra Reuters citovaná TASR.



Spojené štáty za vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa odstúpili v roku 2018 od jadrovej dohody podpísanej v roku 2015 medzi Iránom a šiestimi veľmocami, ktorá obmedzovala jadrový program Teheránu.



Arákčí vo svojom videostatuse informoval, že v rámci návštevy USA a Valného zhromaždenia OSN zostane v New Yorku o niekoľko dní dlhšie ako iránsky prezident Masúd Pezeškiján. Dodal, že plánuje mať ďalšie stretnutia s ministrami zahraničných vecí. Má aj v úmysle zamerať sa na začatie nového kola diskusií o jadrovej dohode.



Šéf iránskej diplomacie dodal, že zainteresované strany si vymenili správy o pripravenosti na takéto stretnutie. Upozornil však, že pre súčasnú situáciu v medzinárodnej politike je príprava a realizácia takejto schôdzky ešte zložitejšia.



Iránski lídri naďalej dúfajú v zmiernenie amerických sankcií, ktoré vážne zasiahli ekonomiku Iránu, poznamenal Reuters.



Vzťahy Iránu so Západom sa zhoršili po tom, čo Iránom podporované palestínske radikálne hnutie Hamas 7. októbra 2023 zaútočilo na južný Izrael, ako aj odvtedy, ako Teherán zintenzívnil svoju podporu Rusku v jeho vojne proti Ukrajine.



Administratíva prezidenta USA Joea Bidena uviedla, že Spojené štáty nie sú pripravené obnoviť jadrové rozhovory s Iránom.