Sobota 18. apríl 2026
Irán čiastočne otvoril svoj vzdušný priestor pre medzinárodné lety

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Teherán 18. apríla (TASR) - Irán v sobotu čiastočne otvoril svoj vzdušný priestor pre medzinárodné lety prechádzajúce východnou časťou krajiny, uviedol tamojší úrad civilného letectva. TASR sa odvoláva na správy agentúr AFP a TASS.

Letecké trasy vo východnej časti vzdušného priestoru krajiny sú otvorené pre medzinárodné lety prechádzajúce cez Irán,“ uviedol úrad vo vyhlásení. Doplnil, že niektoré letiská obnovili prevádzku o 07.00 h miestneho času (05.30 h SELČ).

O niekoľko hodín neskôr však webové stránky monitorujúce lety stále neukazovali žiadne medzinárodné lety prelietavajúce cez Irán a viaceré z nich sa jeho vzdušnému priestoru vyhýbali zdĺhavými obchádzkami.
