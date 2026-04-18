< sekcia Zahraničie
Irán čiastočne otvoril svoj vzdušný priestor pre medzinárodné lety
O niekoľko hodín neskôr však webové stránky monitorujúce lety stále neukazovali žiadne medzinárodné lety prelietavajúce cez Irán.
Autor TASR
Teherán 18. apríla (TASR) - Irán v sobotu čiastočne otvoril svoj vzdušný priestor pre medzinárodné lety prechádzajúce východnou časťou krajiny, uviedol tamojší úrad civilného letectva. TASR sa odvoláva na správy agentúr AFP a TASS.
„Letecké trasy vo východnej časti vzdušného priestoru krajiny sú otvorené pre medzinárodné lety prechádzajúce cez Irán,“ uviedol úrad vo vyhlásení. Doplnil, že niektoré letiská obnovili prevádzku o 07.00 h miestneho času (05.30 h SELČ).
O niekoľko hodín neskôr však webové stránky monitorujúce lety stále neukazovali žiadne medzinárodné lety prelietavajúce cez Irán a viaceré z nich sa jeho vzdušnému priestoru vyhýbali zdĺhavými obchádzkami.
„Letecké trasy vo východnej časti vzdušného priestoru krajiny sú otvorené pre medzinárodné lety prechádzajúce cez Irán,“ uviedol úrad vo vyhlásení. Doplnil, že niektoré letiská obnovili prevádzku o 07.00 h miestneho času (05.30 h SELČ).
O niekoľko hodín neskôr však webové stránky monitorujúce lety stále neukazovali žiadne medzinárodné lety prelietavajúce cez Irán a viaceré z nich sa jeho vzdušnému priestoru vyhýbali zdĺhavými obchádzkami.