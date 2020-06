Čierne skrinky zo zostreleného ukrajinského lietadla pošlú do Paríža

Teherán 11. júna (TASR) – Irán sa najnovšie rozhodol, že čierne skrinky zostreleného ukrajinského lietadla typu Boeing pošle na analýzu do Paríža. Súhlas na to Iránu dali všetky zainteresované krajiny, informovala agentúra Reuters.



Ide o zapisovače letových údajov a rozhovorov a diania v pilotnej kabíne z lietadla leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines, ktoré sa 8. januára tohto roku zrútilo len niekoľko minút po štarte z teheránskeho Letiska imáma Chomejního.



Na palube bolo 176 ľudí, z ktorých nikto neprežil. Medzi obeťami sú občania Ukrajiny, Iránu, Kanady, Švédska, Afganistanu, Nemecka a Británie. Ešte v marci Irán informoval príslušnú agentúru OSN, že čierne skrinky pošle na Ukrajinu.



Podľa agentúry Reuters však zástupca iránskej vlády včera v rámci videokonferencie s predstaviteľmi Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) vyhlásil, že Irán tieto vážne poškodené zapisovače zašle Úradu vyšetrovania a analýz civilného letectva (BEA) vo Francúzsku.



Nemenovaný zdroj pre Reuters uviedol, že Irán získal pre tento krok súhlas všetkých zainteresovaných štátov - okrem Ukrajiny ide o Kanadu a Spojené štáty.



Tlak na Irán, aby odoslal čierne skrinky na analýzu do Paríža, vyvíjala údajne najmä Kanada. Práve jej občania alebo osoby žijúce trvalo na jej území tvorili totiž polovicu obetí zo zostreleného lietadla.



Hovorkyňa kanadského ministerstva dopravy sa pre Reuters odmietla vyjadriť sa k otázke odoslania čiernych skriniek do Paríža, ale pripomenula záväzok, ktorý Irán na seba prijal v marci.



"Preukázali otvorenosť pri vydaní čiernych skriniek, ale my chceme, aby sa ich kroky konkrétne prejavili," uviedla hovorkyňa agentúry Reuters. Predstavitelia príslušných úradov v Iráne sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrili.



Podľa pravidiel OSN si Irán ponecháva kontrolu nad vyšetrovaním, zatiaľ čo Spojené štáty a Ukrajina v kauze vystupujú ako krajiny, v ktorých bolo lietadlo postavené a prevádzkované.



Pokiaľ ide o tragédiu z januára, iránska strana najprv tvrdila, že k nehode došlo v dôsledku technických problémov lietadla. Až o niekoľko dní Irán priznal, že ukrajinské lietadlo omylom zostrelila iránska armáda, konkrétne jej zložka revolučné gardy.