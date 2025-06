Irán: Ďalšie kolo rokovaní s USA o jadrovej dohode bude v nedeľu

Teherán 10. júna (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok informovalo, že ďalšie rokovania s USA o jadrovom programe sa uskutočnia v nedeľu v ománskom Maskate. Americký prezident Donald Trump predtým vyhlásil, že rozhovory budú vo štvrtok. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



„Ďalšie kolo iránsko-amerických nepriamych rokovaní sa plánuje na budúcu nedeľu v Maskate,“ uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Informoval tiež, že šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí bude v stredu a vo štvrtok na návšteve Nórska.



Trump v pondelok večer vyhlásil, že rokovania sú plánované na štvrtok. „Máme vo štvrtok stretnutie s Iránom, takže počkáme do štvrtka,“ odpovedal Trump novinárom na otázku, či Teherán už predložil sľúbený protinávrh jadrovej dohody. „Momentálne robíme veľa práce ohľadom Iránu,“ povedal Trump. „Je to náročné... Sú výborní vyjednávači,“ dodal.



USA a Irán viedli od 12. apríla päť kôl rokovaní o iránskom jadrovom programe, ktoré sprostredkováva Omán. Napriek tomu zostávajú mnohé otázky nevyriešené. Medzi hlavné sporné body patrí trvanie USA na tom, aby sa Irán vzdal zariadení na obohacovanie uránu. Teherán to odmieta s argumentom, že jeho jadrový program je určený výlučne na mierové účely. Popiera tiež obvinenia, že sa snaží vyvinúť nukleárne zbrane.



Iránska vláda v pondelok uviedla, že čoskoro predloží svoj protinávrh jadrovej dohody Spojeným štátom. Americký text pritom označila za „neprijateľný“.