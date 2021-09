Irán degradoval svojho hlavného jadrového vyjednávača

Teherán 15. septembra (TASR) - Irán degragoval svojho hlavného jadrového vyjednávača Abbása Arakčího. Jeho doterajšiu funkciu námestníka ministra zahraničných vecí prevezme zástanca tvrdej línie Alí Bagherí, informovala v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na správy iránskych štátnych médií.



Arakčí už podľa nich nebude hlavným vyjednávačom. Zostane však súčasťou vyjednávacieho tímu, ktorý v ostatných mesiacoch viedol rokovania s mocnosťami o oživení tzv. jadrovej dohody z roku 2015.



Rozhovory vo Viedni boli prerušené po júnových prezidentských voľbách v Iráne a kedy sa obnovia, nie je jasné. Začiatkom septembra iránsky rezort diplomacie avizoval, že má záujem o pokračovanie viedenských rokovaní.



Ako hlavný jadrový vyjednávač pôsobil Arakčí za vlády predchádzajúceho iránskeho prezidenta, relatívne umierneného centristu Hasana Rúháního, za ktorého vlády bola podpísaná uvedená dohoda s mocnosťami. Rúháního však v auguste v prezidentskej funkcii vystriedal zástanca tvrdej konzervatívnej línie Ebráhím Raísí.



Bezprostredne nebolo jasné, kto nahradí Arakčího na poste hlavného jadrového vyjednávača Teheránu. Jeho funkciu námestníka na ministerstve zahraničných vecí však prevezme Alí Bagherí, považovaný za protežanta nového prezidenta Raisího.



V spore okolo iránskeho jadrového programu Bagherí patrí medzi tých iránskych predstaviteľov, ktorí odmietajú robiť ďalšie ústupky Západu. Opakovane kritizoval exprezidenta Rúháního za to, že v rámci dohody z roku 2015 súhlasil s výrazným obmedzením iránskeho jadrového programu či s prístupom medzinárodných inšpektorov do zariadení v Iráne.



Teherán v roku 2015 podpísal jadrovú dohodu so svetovými mocnosťami a zaviazal sa, že obmedzí svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Bývalý americký prezident Donald Trump však v roku 2018 od predmetnej dohody odstúpil a voči Iránu znova zaviedol tvrdé ekonomické sankcie. Trumpov nástupca v úrade Joe Biden vyjadril ochotu vrátiť sa k dodržiavaniu dohody, očakáva však, že Irán začne najskôr opäť plniť z nej vyplývajúce záväzky.