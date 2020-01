Desaťtisíce ľudí prišli na prvú smútočnú rozlúčku so Solejmáním

Ahváz 5. januára (TASR) - Desaťtisíce Iráncov sa v nedeľu zúčastnili na smútočnom sprievode za iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního, zabitého pri americkom raketovom útoku v Bagdade. Telo Solejmáního prepravili pred úsvitom zo susedného Iraku do mesta Ahváz na juhozápade Iránu. Tamojšiu ceremóniu vysielali naživo takmer všetky iránske televízie, informovali agentúry DPA a AFP.



"Smrť Amerike," kričali davy ľudí, nesúce portréty Solejmáního, ktorého vnímajú ako hrdinu vojny s Iránom z rokov 1980-88 a ktorý patril k najobľúbenejším iránskym verejným predstaviteľom ako veliteľ špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, riadiaci ich zahraničné operácie.



Solejmáního (62) zabili v piatok americké sily pri nálete v blízkosti medzinárodného letiska v Bagdade, čo šokovalo islamskú republiku a vyvolalo obavy z novej vojny na Blízkom východe. Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí prisľúbil "krutú odplatu" a vyhlásil trojdňový štátny smútok.



V Teheráne členovia parlamentu na pravidelnom zasadnutí volali podobne ako smútiaci v Ahváze niekoľko minút heslo "Smrť Amerike", informovala tlačová agentúra ISNA. "Trump, toto je hlas iránskeho ľudu, počúvajte," povedal predseda parlamentu Alí Larídžání v odkaze prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, ktorý podľa Washingtonu nálet pri Bagdadskom letisku nariadil, keďže iránsky generál plánoval "bezprostredný" útok na amerických diplomatov a vojakov.



Smútočné zhromaždenie v Ahváze je jednou z viacerých ceremónií, ktoré Irán plánuje pre zabitého generála. Spolu s jeho pozostatkami priviezli do Iránu v nedeľu tiež telá ďalších piatich Iráncov - členov revolučných gárd - zabitých pri americkom útoku, ako aj pozostatky irackého veliteľa milícií abú Mahdího Muhandisa, ktorý tiež patrí k obetiam tohto náletu.



Ešte v nedeľu by mali telá prepraviť do Teheránu na večerné prejavy úcty za účasti iránskeho vedenia. Na pondelok sú avizované modlitby Chameneího nad pozostatkami Solejmáního na pôde Teheránskej univerzity a následný sprievod na Námestie slobody (Mejdáne Ázádi).



Ďalšie rozlúčkové ceremónie sa budú konať v dvoch mauzóleách v mestách Mašhad a Kom. Zabitého generála podľa očakávaní pochovajú v utorok 7. januára v jeho domovskom meste Kermán na juhovýchode krajiny.