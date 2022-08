Irán do polnoci odpovie na návrh dohody predložený Európskou úniou

Teherán 15. augusta (TASR) - Irán do polnoci odpovie na kompromisný návrh dohody, ktorého cieľom je obnoviť iránsku jadrovú zmluvu z roku 2015. Vyhlásil to v pondelok iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján, ktorý zároveň vyzval Spojené štáty na väčšiu "pružnosť pri riešení zostávajúcich záležitostí". V opačnom prípade budú podľa neho potrebné ďalšie rokovania. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Podobne ako Washington, aj my máme v prípade stroskotaní rozhovorov pripravený plán B," citovala Abdollahjána iránska agentúra Fárs.



Irán podpísal pôvodnú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. V rámci nej sa zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť k tomuto procesu dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie hospodárskych sankcií. V roku 2018 však USA rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyjednať a Irán po čase začal porušovať svoje záväzky vyplývajúce z pôvodnej dohody.



V apríli 2021 sprostredkovala Európska únia rozhovory o obnovení dohody pôvodných signatárov. V marci tohto roku však viedenské rokovania uviazli, obnovili ich začiatkom augusta. Po štyroch dňoch rokovaní pod patronátom EÚ sa pred týždňom zrodil "finálny" kompromisný návrh. Brusel vyhlásil, že očakáva naň promptnú odpoveď od Teheránu aj Washingtonu.



Washington medzitým naznačil, že je pripravený dosiahnuť rýchlu dohodu na základe návrhu predloženého Európskou úniou.