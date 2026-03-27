Irán dostal druhú zásielku humanitárnej pomoci z Ruska
Podľa videozáberov ruského ministerstva zahraničných vecí, kamióny označené zástavami Ruska a Iránu viezli 150 ton nákladu.
Autor TASR
Moskva 27 marca (TASR) - V piatok prekročilo iránsku hranicu z Azerbajdžanu sedem kamiónov s ruskou humanitárnou pomocou, ďalšia pomoc bola dopravená po železnici. TASR o tom píše na základe agentúry TASS a príspevku na sociálnej sieti X.
Podľa videozáberov ruského ministerstva zahraničných vecí, kamióny označené zástavami Ruska a Iránu viezli 150 ton nákladu. Podľa nápisov na autách pomoc pochádza z Dagestanu, autonómnej ruskej republiky na pobreží Kaspického mora, kde dominuje islam.
„Zástupcovia ruského ministerstva pre mimoriadne situácie odovzdali iránskej strane druhú veľkú zásielku farmaceutických výrobkov v rámci humanitárnej pomoci Iránskej islamskej republike. Do mesta Astara doručili po železnici 313 ton liekov, kde ich odovzdali predstaviteľom iránskej vlády,“ uviedlo ministerstvo.
Celá akcia sa uskutočnila podľa TASS na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina.
Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie predtým doručilo do Iránu 13 ton zdravotníckeho materiálu lietadlami Il-76 cez Azerbajdžan. Cez túto krajinu, ležiacu na juhu Kaukazu prebiehala aj evakuácia ruských občanov, ktorí opustili konfliktné zóny v Iráne.
