Irán dúfa, že sa mu podarí nadviazať diplomatické vzťahy s Egyptom

Teherán 26. decembra (TASR) - Irán dúfa v obnovenie diplomatických väzieb so svojim politickým rivalom Egyptom po vyše 40 rokoch napätých vzťahov. TASR správu prevzala v utorok od agentúry DPA.



"Rokovania vyzerajú zatiaľ sľubne a obe krajiny sú na dobrej ceste k prekonaniu rozdielov a skorému otvoreniu novej diplomatickej kapitoly," uviedol v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanání.



Z obnovenia vzťahov medzi Iránom a Egyptom by mali úžitok nielen Tehrán a Káhira ale aj viaceré islamské krajiny a tiež Palestínčania, ktorí v súčasnosti čelia konfliktu v Pásme Gazy, uviedol Kanání, ktorého citovala iránska agentúra Tasmin.



Iránsky prezident Ebráhím Raísí a jeho egyptský náprotivok Abdal Fattáh Sísí sa stretli prvýkrát v novembri tohto roka na okraji regionálneho summitu v saudskoarabskej metropole Rijád. Podľa iránskych médií sa prezidenti vtedy dohodli na pláne vyriešenia sporov z minulosti a oteplení vzťahov.



Raísí a Sísí spolu tiež minulý týždeň telefonovali a hovorili a o najnovšom vývoji situácie v Pásme Gazy, kde v októbri vypukla vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Vzťahy medzi Iránom a Egyptom boli v posledným 40 rokoch napäté. Egypt totiž podporuje krajiny, v ktorých prevláda sunnitský islam. Tie často súperia s Iránom, kde dominuje šiitizmus. Egypt tiež uzatvoril mierovú dohodu s Izraelom, úhlavným nepriateľom Iránu.



Posledný iránsky šach Mohammad Rezá Pahlaví, ktorý sa po Iránskej revolúcii z roku 1979 uchýlil do exilu, zomrel v roku 1980 práve v Egypte a je pochovaný v Káhire.



Irán a Egypt si v posledných rokoch udržiavali otvorené diplomatické kanály, no vzájomne si nevymenili veľvyslancov.