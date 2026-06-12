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Irán ešte nedospel ku konečnému rozhodnutiu o mierovej dohode s USA
Trump na brífingu ohlásil dosiahnutie mierovej dohody s Iránom, ktorou by sa skončila vojna na Blízkom východe a obnovila lodná doprava v strategickom Hormuzskom prielive.
Autor TASR
Teherán 12. júna (TASR) - Irán vo štvrtok uviedol, že doposiaľ nedospel ku konečnému rozhodnutiu ohľadne mierovej dohody s Washingtonom. Vyjadrenie Teheránu prišlo po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil dosiahnutie „skvelej dohody“ o ukončení vojny na Blízkom východe s Iránom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Irán zatiaľ nedospel k definitívnemu záveru ohľadom tejto dohody,“ vyhlásil hovorca ministerstva zahraničných vecí v Teheráne Esmáíl Bakájí.
Trump predtým vo štvrtok na brífingu v Oválnej pracovni Bieleho domu ohlásil dosiahnutie mierovej dohody s Iránom, ktorou by sa skončila vojna na Blízkom východe a obnovila lodná doprava v strategickom Hormuzskom prielive. Zároveň avizoval, že po dokončení potrebných dokumentov by k podpísaniu tejto dohody mohlo dôjsť už v priebehu víkendu, a to niekde v Európe. Za americkú stranu by sa na podpise dohody zúčastnil viceprezident USA J.D. Vance.
Polooficiálna iránska tlačová agentúra Fárs uviedla, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol, dodáva agentúra Reuters.
Podľa Trumpa s dohodou súhlasil najvyšší iránsky vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí.
„Irán zatiaľ nedospel k definitívnemu záveru ohľadom tejto dohody,“ vyhlásil hovorca ministerstva zahraničných vecí v Teheráne Esmáíl Bakájí.
Trump predtým vo štvrtok na brífingu v Oválnej pracovni Bieleho domu ohlásil dosiahnutie mierovej dohody s Iránom, ktorou by sa skončila vojna na Blízkom východe a obnovila lodná doprava v strategickom Hormuzskom prielive. Zároveň avizoval, že po dokončení potrebných dokumentov by k podpísaniu tejto dohody mohlo dôjsť už v priebehu víkendu, a to niekde v Európe. Za americkú stranu by sa na podpise dohody zúčastnil viceprezident USA J.D. Vance.
Polooficiálna iránska tlačová agentúra Fárs uviedla, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol, dodáva agentúra Reuters.
Podľa Trumpa s dohodou súhlasil najvyšší iránsky vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí.