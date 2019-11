Irán: Európa nemôže spustiť sporný mechanizmus zakotvený v dohode

Teherán 28. novembra (TASR) - Irán vo štvrtok vyhlásil, že európske štáty nemôžu spustiť sporný mechanizmus zakotvený v Spoločnom komplexnom akčnom pláne (JCPOA), tzv. jadrovej dohode z roku 2015, čo by umožnilo opätovné zavedenie sankcií OSN.



Ako pripomína agentúra AFP, francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v stredu varoval pred možným spustením zmieneného špecifického mechanizmu, avšak iránske ministerstvo zahraničných vecí namieta, že by to bolo neprípustné.



Hovorca iránskeho rezortu diplomacie Abbás Músaví, ktorého citovala polooficiálna tlačová agentúra ISNA, uviedol, že jadrová dohoda "neumožňuje európskym signatárom dovolávať sa príslušného mechanizmu, pretože Irán uplatňuje svoje zákonné právo v reakcii na nezákonné a jednostranné kroky Spojených štátov".



"Každé dva mesiace (Irán) stupňuje svoje kroky do takej miery, že dnes uvažujeme, a to veľmi vážne, nad implementáciou mechanizmu na riešenie sporov, ktorý je ukotvený v dohode," vyhlásil v stredu Le Drian. Šéf francúzskej diplomacie zdôraznil, že tieto úvahy sú reakciou na "sériu krokov iránskeho režimu, ktoré sú v rozpore s obsahom JCPOA".



Músaví slová francúzskeho ministra označil za "nezodpovedné a nekonštruktívne".



Jadrová dohoda z roku 2015 zaviedla pre Irán prísne limity na produkciu obohateného uránu, ktorý môže byť využitý ako palivo v jadrových reaktoroch alebo ako munícia v jadrových hlaviciach. Výmenou za tieto obmedzenia sa signatárske krajiny zaviazali zmierniť ekonomické sankcie voči Iránu. V roku 2018 však od dohody odstúpili Spojené štáty, ktoré následne na islamskú republiku uvalili nové sankcie.



Európske štáty, ktoré nesúhlasia s jednostranným odstúpením Spojených štátov od zmluvy, sa snažia Iránu pomôcť zmierniť následky amerických sankcií a udržať tak JCPOA v platnosti. Teherán však považuje snahy európskych partnerov za nedostatočné a v posledných mesiacoch začal podnikať kroky smerujúce k zväčšeniu množstva a miery obohatenia svojich zásob uránu.